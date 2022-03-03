У Харкові від обстрілу постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни

Постраждалих у соборі не було

В результаті обстрілів у Харкові 2 березня пошкодження отримав Свято-Успенський собор, розташований у центрі міста.

Реклама

"2 березня 2022 року внаслідок обстрілу пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці міста Харкова. У соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення собору. Внаслідок обстрілів люди, які перебувають усередині собору, не постраждали.", – говориться у повідомленні Харківської Єпархії (УПЦ).

Реклама

Довідка. Свято-Успенський собор – Будівля найдавнішого православного храму Харкова, пам'ятка архітектури національного значення. Собор заснований у середині XVII століття, а сучасна будівля зведена у 1771-1777 роках за кошти духовенства та харків'ян. Дзвіниця собору – Олександрівська – побудована в XIX ст. на честь перемоги у війні з Наполеоном, має висоту 89,5 м. На час будівництва була однією з найвищих в Російській імперії, тепер — одна з найвищих в Україні. Під час Другої світової війни собор уникнув знищення, хоча довкола нього було зруйновано багато споруд.

Окупанти знищують Харків

2 березня Росія продовжила бомбити Харків – удари почалися рано-вранці і не припинялися цілий день. Тільки за день було обстріляно:

Список об'єктів не повний. На бомбардування Харкова ворог кидає "Гради", "Смерчі", "Калібри" та заборонені бомби.