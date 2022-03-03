Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

У Харкові від обстрілу постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 березня, 05:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постраждалих у соборі не було

В результаті обстрілів у Харкові 2 березня пошкодження отримав Свято-Успенський собор, розташований у центрі міста.

Реклама

"2 березня 2022 року внаслідок обстрілу пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці міста Харкова. У соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджено оздоблення собору. Внаслідок обстрілів люди, які перебувають усередині собору, не постраждали.", – говориться у повідомленні Харківської Єпархії (УПЦ).

Реклама

Довідка. Свято-Успенський собор – Будівля найдавнішого православного храму Харкова, пам'ятка архітектури національного значення. Собор заснований у середині XVII століття, а сучасна будівля зведена у 1771-1777 роках за кошти духовенства та харків'ян. Дзвіниця собору – Олександрівська – побудована в XIX ст. на честь перемоги у війні з Наполеоном, має висоту 89,5 м. На час будівництва була однією з найвищих в Російській імперії, тепер — одна з найвищих в Україні. Під час Другої світової війни собор уникнув знищення, хоча довкола нього було зруйновано багато споруд.

Окупанти знищують Харків

2 березня Росія продовжила бомбити Харків – удари почалися рано-вранці і не припинялися цілий день. Тільки за день було обстріляно:

Список об'єктів не повний. На бомбардування Харкова ворог кидає "Гради", "Смерчі", "Калібри" та заборонені бомби.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
Світ душить РФ санкціями
Усі санкції
Крипторинок
Більше новин
Мер говорить
Фінанс-дайджест
Більше новин
Історії звитяг
Сумські партизани. Залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов без зброї, але за допомогою кмітливості захопили ворожий БТР та двох російських військових із екіпажу. УЗ готує подання до нагородження своїх героїв.
Слава Україні!
Взаємодопомога
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Все, що потрібно знати
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43375.22

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2898.87

Litecoin (LTC)

110.38

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Комаровський в темі
Чим нагодувати дитину, якщо немає суміші
Запитай у лікаря

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти