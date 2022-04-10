Під Харковом російські окупанти вкрали у тварин з екопарку моркву, буряк та капусту

Незважаючи на обстріл, вдалося зайти на територію екопарку та врятувати тварин

Російські окупанти вкрали їжу у тварин із харківського екопарку. Колаж "Сьогодні"

Під Харковом окупанти вкрали продукти, призначені для годування тварин у "Фельдмані Екопарку".

Про це повідомив у Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, який займається евакуацією тварин.

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"Фельдман Екопарк знаходиться за 300 метрів від військових Росії. Сьогодні вночі вони вкрали у наших тварин моркву, буряк і капусту. У мене немає емоцій", – зазначив Лисенко у соцмережах.

Чиновник розповів, що незважаючи на обстріли, вдалося зайти на територію екопарку та врятувати тварин.

"Сьогодні наша команда у досить широкому складі прорвалася на територію екопарку. І хоча знову були обстріли, це не завадило нам евакуювати п'ятьох левів та інших тварин. Лев та левиці – сьогодні, двоє молодих левів, ягуар та пантера, левенята – вчора. великих хижаків йде добрими темпами", – говорилося раніше в повідомленні екопарку.

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Як допомогти іншим українським зоопаркам

Зоопарк у Миколаєві

5 квітня у звільненій від окупантів Бучі поліцейські виявили собаку в одній із розбитих машин . Тварина була дуже змучена. Патрульні відвезли собаку до ветеринара, а потім один із них вирішив залишити пса собі.

Свою службу на благо Україні несе службовий собака породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, яка знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області. Він – душа та талісман чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди та всюди.

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Через облогу окупантами українка 17 кілометрів несла на руках свого собаку , щоб перетнути з нею кордон і врятуватися від окупантів.

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