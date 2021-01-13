Під Харковом швидка допомога злетіла в кювет (відео)

У селі Волобуївка, що на Харківщині, рятувальники допомогли витягнути автомобіль швидкої допомоги з кювету. Через сильний снігопад авто медиків занесло.

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Як розповіли в пресслужбі ДСНС, ДТП сталася 13 січня о 5:18. Машина застрягла і не могла виїхати. Викликавши рятувальників, фельдшер і санітар вирушили пішки до пацієнта.

За допомогою троса і свого авто рятувальники витягли "швидку" на рівну ділянку дороги, де вона продовжила рух самостійно.

У медиків був ще один виклик в інше село, тому, щоб вони дісталися безперешкодно, бійці ДСНС супроводжували машину швидкої допомоги на всьому шляху проходження.

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Раніше ми повідомляли, що в Івано-Франківській області машина швидкої допомоги потрапила в ДТП. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано двоє осіб, одну з них доправили до медичного закладу.

Також нагадаємо, у Києві Porsche врізався в машину швидкої допомоги. Аварія сталася на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської. Постраждав водій швидкої, удар припав на його сторону.

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