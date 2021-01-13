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Под Харьковом скорая помощь слетела в кювет (видео)

13 января, 10:47

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Медикам пришлось добираться к пациенту пешком

В селе Волобуевка Харьковской области спасатели помогли вытащить автомобиль скорой помощи из кювета. Из-за сильного снегопада авто медиков занесло.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, ДТП произошло 13 января в 05:18. Машина застряла и не могла выехать. Вызвав спасателей, фельдшер и санитар отправились пешком к пациенту.

С помощью троса и своего авто спасатели вытащили "скорую" на ровный участок дороги, где она продолжила движение самостоятельно.

У медиков был еще один вызов в другое село, поэтому, чтобы они добрались беспрепятственно, бойцы ГСЧС сопровождали машину скорой помощи на всем пути следования.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области машина скорой помощи попала в ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы два человека, одного из них доставили в медицинское учреждение.

Также напомним, в Киеве Porsche врезался в машину скорой помощи. Авария произошла на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Пострадал водитель скорой, удар пришелся на его сторону.

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ДТП Харьков спасатели харьковская область скорая помощь кювет ГСЧС
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