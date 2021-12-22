Під Харковом мешканці 200 будинків залишилися без води через сусіда (відео)

У Лозовій Харківської області жителі 200 будинків більше доби сидять без водопостачання. У всьому винен сусід, який не пускає комунальників у двір, де прорвало трубу.
Про це повідомляє телерадіокомпанія "Лозова".
Люди без води другу добу
Трубу прорвало на вулиці Курчатова. Без водопостачання залишилися 200 приватних будинків та очисні споруди.
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Директор "Лозоваводосервісу" Володимир Кириченко розповів, що будівля, під якою сталася аварія, збудована без погоджень та дотримання санітарних норм.
На місце НП довелося викликати поліцію, оскільки місцевий житель не дає працівникам комунального підприємства зробити необхідні роботи для вирішення проблеми.
Сам же власник будинку каже, що боїться, що ремонтні роботи пошкодять його будинок. Він хоче, щоб водогін не зашпаровували, а санували. Комунальники заявили, що грошей на купівлю нових комунікацій немає.
У підсумку чоловік так і не пустив працівників у своє подвір'я і тепер планує вирішувати питання з мером Лозової.
Два роки без газу: у Чернівцях люди вийшли на мітинг
Під Чернівецькою ОДА зібралися на мітинг мешканці шести сіл, які вже два роки живуть без газу. Трубопровід зруйнувала вода під час повені 2019 року.
Як стало відомо, з 2019 року ні чиновники, ні газорозподільні фірми не відновили газопровід мешканцям шести сіл у Чернівецькій області.
Людям щороку обіцяють ремонтні роботи, у жовтні цього року уряд навіть виділив 9 мільйонів гривень на ремонт, але роботи на газопроводі досі не розпочали.
У підсумку у жителів сіл, що живуть без блакитного палива, урвався терпець. Вони перекривають дороги, мітингують під ОДА і до того ж обіцяють не зупинятися, доки у їхніх будинках не з'явиться газ.