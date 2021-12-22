Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа (видео)

Для решения проблемы уже подключили директора коммунального предприятия и полицию

В Харьковской области люди сидят без воды уже больше суток. Фото: коллаж "Сегодня"

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

Об этом сообщает телерадиокомпания "Лозовая".

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Люди без воды вторые сутки

Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.

Директор "Лозоваяводосервиса" Владимир Кириченко рассказал, что здание, под которым произошла авария, построено без согласований и соблюдения санитарных норм.

На место ЧП пришлось вызвать полицию, так как местный житель не дает сотрудникам коммунального предприятия сделать необходимые работы для устранения проблемы.

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Сам же владелец дома говорит, что боится, что ремонтные работы повредят его дом. Он хочет, чтобы водопровод не заделывали, а санировали. Коммунальщики заявили, что денег на покупку новых коммуникаций нет.

В результате мужчина так и не пустил работников в свой двор и теперь он планирует решать вопрос с мэром Лозовой.

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Два года без газа: в Черновцах люди вышли на митинг

Под Черновицкой ОГА собрались на митинг жители шести сел, которые уже два года живут без газа. Трубопровод разрушила вода во время наводнения в 2019 году.

Как нам стало известно, с 2019 года ни чиновники, ни газораспределительные фирмы не восстановили газопровод жителям шести сел в Черновицкой области.