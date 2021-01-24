Викрадення в Харкові: чоловіка утримували в підвалі, били і принижували

Про викрадення в поліцію повідомив свідок події

У Харкові на парковці біля торгового центру Французький бульвар троє невідомих силою затягли в автомобіль Mercedes чоловіка, який при цьому чинив опір.

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Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Про викрадення в поліцію повідомив свідок події. Правоохоронці прибули на місце і виявили на парковці автомобіль Lexus, на якому пересувався потерпілий, його особисті речі, документи та гроші.

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Викраденим виявився Вугар Гардаш. У 2012 році Гардаш надійшов на факультет стоматології в Харківський національний медичний університет. Автомобіль Mercedes-Benz Universal, на якому відвезли Гардашова, знайшли спаленим на автодорозі біля села Піщаний Брід в Кіровоградській області.

Слідчі опитали родичів викраденого чоловіка. За їхніми свідченнями, чоловік тимчасово не працював, часто допомагав батькові, який займався бізнесом в ТЦ "Барабашово". Ніяких кредитних або боргових зобов'язань сім'я не мала. Друзі потерпілого підтвердили, що хлопцеві ніхто не погрожував.

Згодом працівники поліції встановили місце, де утримували викраденого харків'янина, а 23 січня в результаті спецоперації його звільнили.

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"Потерпілий був пов'язаний мотузками, його постійно били і принижували. Ніяких вимог викраденому зловмисники не висували ", – йдеться в повідомленні.

Слідчим чоловік повідомив, що вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. "

"Несподівано до нього підійшли троє невідомих, один з яких почав руками душити потерпілого. Застосовуючи силу, викрадачі змусили його сісти в автомобіль Mercedes, натягнули на очі шапку, а руки зв'язали. Автомобіль почав рух в невідомому напрямку, через деякий час заручника пересадили в салон іншого автомобіля, на якому привезли до будинку, де утримували кілька днів ", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які охороняли викраденого. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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