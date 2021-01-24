Похищение в Харькове: мужчину удерживали в подвале, били и унижали

О похищении в полицию сообщил свидетель происшествия

В Харькове на парковке у торгового центра Французский бульвар трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину, который при этом оказывал сопротивление.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

О похищении в полицию сообщил свидетель происшествия. Правоохранители прибыли на место и обнаружили на парковке автомобиль Lexus, на котором передвигался потерпевший, его личные вещи, документы и деньги.

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Похищенным оказался Вугар Гардашов. В 2012 году Гардашов поступил на факультет стоматологии в Харьковский национальный медицинский университет. Автомобиль Mercedes-Benz Universal, на котором увезли Гардашова, нашли сгоревшим на автодороге возле села Песчаный Брод в Кировоградской области.

Следователи опросили родственников похищенного мужчины. По их показаниям, мужчина временно не работал, часто помогал отцу, занимавшемуся бизнесом в ТЦ "Барабашово". Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего подтвердили, что парню никто не угрожал.

Впоследствии работники полиции установили место, где удерживали похищенного харьковчанина, а 23 января в результате спецоперации его освободили.

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"Потерпевший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований похищенному злоумышленники не выдвигали", – говорится в сообщении.

Следователям мужчина сообщил, что днем 21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку.

"Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes, натянули на глаза шапку, а руки связали. Автомобиль начал движение в неизвестном направлении, через некоторое время заложника пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где удерживали несколько дней", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двоих мужчин, охранявших похищенного. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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