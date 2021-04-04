Півроку боровся за життя: в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні

Від наслідків коронавірусу помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Медик захворів на COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав у кому.
"У жовтні 2020 Борис Володимирович тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, насамперед – цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер", – сказано в повідомленні.
Менкусу було 69 років, у нього залишилися двоє синів.
Як повідомлялося раніше, в Харкові помер 11-річний хлопчик з села Ватутіне Нововодолазької об'єднаної територіальної громади. У дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.
Також ми писали, що COVID-19 забрав життя подружжя переселенців з Макіївки Донецької області, які виховували 12 дітей.
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