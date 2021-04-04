Русский
$ 27,83
32,7
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

Півроку боровся за життя: в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні

4 квітня, 13:15

Віталій Семченко Віталій Семченко

Менкусу було 69 років

Від наслідків коронавірусу помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Медик захворів на COVID-19 в жовтні минулого року, а через два місяці впав у кому.

"У жовтні 2020 Борис Володимирович тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, насамперед – цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер", – сказано в повідомленні.

В тренді
Господаря квартири хвилею викинуло з вікна: подробиці потужного вибуху в багатоповерхівці Одеси (фото, відео)

Менкусу було 69 років, у нього залишилися двоє синів.

Реклама

Як повідомлялося раніше, в Харкові помер 11-річний хлопчик з села Ватутіне Нововодолазької об'єднаної територіальної громади. У дитини діагностували COVID-19 і важку форму герпесвірусної інфекції.

Також ми писали, що COVID-19 забрав життя подружжя переселенців з Макіївки Донецької області, які виховували 12 дітей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Харків смерть коронавірус головлікар COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Харківщині немовля викинули в яму туалету: медика-рятівника нагородила міськрада (фото і відео)
На Харківщині немовля викинули в яму туалету: медика-рятівника нагородила міськрада (фото і відео)Харків
У харківських лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок з киснем – Терехов
У харківських лікарнях катастрофічно не вистачає ліжок з киснем – ТереховХарків
Скандал у морзі на Харківщині: небіжчиків переплутали – подробиці
Скандал у морзі на Харківщині: небіжчиків переплутали – подробиціХарків
Понад 1500 в одній області: де найбільше нових випадків коронавірусу за добу
Понад 1500 в одній області: де найбільше нових випадків коронавірусу за добуУкраїна
Півроку боровся за життя: в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні
Півроку боровся за життя: в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарніХарків
Такого ще не було: у Харкові від коронавірусу померла дитина – подробиці
Такого ще не було: у Харкові від коронавірусу померла дитина – подробиціХарків

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти