Папугу покійного Кернеса виселили з міськради

Поки папуга Джонні живе в зимовому вольєрі зоопарку, проте скоро його переселять в авіарій

Папуга Геннадія Кернеса. Фото: колаж "Сьогодні"

Папугу ара на прізвисько Джонні, який раніше належав нині покійному міському голові Харкова Геннадію Кернесу, Віддали в харківський зоопарк. У зоопарку зазначили, що птах живе в дружній компанії інших ар, відчуває себе комфортно і проявляє дружелюбність.

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Про це повідомили в прес-службі зоопарку.

"Джонні справжній ласун, дуже любить солодкі фрукти. Також йому до смаку свіжий гілковий корм фруктових дерев і верби", – розповіли в зоопарку.

Поки папуги живуть в зимовому вольєрі, однак скоро їх переселять в авіарій площею понад 1000 кв. м., де вони зможуть літати і гніздитися на необхідній висоті.

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Раніше ми писали, що Кернеса посмертно оголосили почесним харків'янином.

Нагадаємо, в Харкові готуються провести виставку собак пам'яті Кернеса. Захід назвали "Кубок Пам'яті Г. Кернеса 2021".