Потрібно готувати зимові речі: як зміниться погода у Харкові

Хмари вкриють небо до кінця дня

Температура повітря вночі опуститься / Колаж "Сьогодні"

У Харкові хмарна погодапротримається майже весь день. Також на вулиці буде прохолодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 13 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів вище за нуль.

Прогноз погоди у Харкові на 30 жовтня. Скрин із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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