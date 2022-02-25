Після обстрілу під Харковом спалахнула нафтобаза

Рятувальники запобігли поширенню полум'я

У Харкові горіли залишки нафтопродуктів у межах обвалення резервуару. Колаж "Сьогодні"

Внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) по індустріальному проспекту.

Про це кореспондентові "Сегодня" розповів керівник сектору роботи зі ЗМІ Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Євген Василенко.

Реклама

Деталі

"Горять залишки нафтопродуктів у межах обвалення резервуару. Інтенсивність полум'я значно зменшилася та не поширюється", – сказав Василенко.

За його словами, рятувальники запобігли поширенню полум'я. До найближчих будівель щонайменше 500 метрів.

Події у Харкові 25 лютого

В Харкові у зв'язку з новими вибухами 25 лютого змінили роботу громадського транспорту – скоротили рух. Також усіх людей закликали ховатися у укриття. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Реклама

З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися до підготовлених метрополітен та інших бомбосховищ.

Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – зараз займаються їх відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.

Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися роботи, оскільки живуть в області.