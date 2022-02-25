После обстрела под Харьковом загорелась нефтебаза

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ) по проспекту Индустриальному.
Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказал руководитель сектора работы со СМИ Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Евгений Василенко.
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"Горят остатки нефтепродуктов в пределах обрушения резервуара. Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется", – сказал Василенко.
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По его словам, спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров.
События в Харькове 25 февраля
В Харькове в связи с новыми взрывами 25 февраля изменили работу общественного транспорта – сократили движение. Также всех людей призвали прятаться в укрытия. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В целях безопасности мэр города решил сократить движение общественного транспорта. Он также призвал всех местных жителей спуститься в подготовленные метрополитен и другие бомбоубежища.
Также Терехов сообщил, что разбиты две теплостанции – сейчас занимаются их восстановлением, чтобы в 70 домах было отопление.
Супермаркеты в Харькове работают в обычном режиме, но не все работники магазинов могут добраться на работу, так как живут в области.