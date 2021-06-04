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"Відбудеться те ж саме, що і в Казані". У Харкові школяр записав ТikTok з погрозою (відео)

4 червня, 22:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Хлопець розповів співробітникам Служби безпеки України, що таким чином хотів стати популярним

У Харкові хлопець опублікував у себе на сторінці в ТikTok відео з текстом: "5 червня в одній зі шкіл Харкова відбудеться те ж саме, що і в Казані". Він пояснив це тим, що хотів хайпануть і зібрати лайків.

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Про це повідомляють в Telegram-каналі "ВЕХА Харків".

Повідомляється, що хлопця викликали в школу на наступний день, де його вже чекали співробітники СБУ. Силовики провели з хлопчиком виховну роботу і пояснили, що такі дії розцінюються як "загроза теракту" і за це загрожує строк від 5 до 10 років.

"Я жалкую, що взагалі вирішив на цьому хайпанути. Приношу вибачення людям, хто злякався, у кого була тривога. Я не хотів нічого поганого, всього лише хайп", – сказав хлопець.

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Також він пообіцяв, що більше не буде робити подібних речей.

Нагадаємо, 11 травня, в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці.

Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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