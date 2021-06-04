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"Произойдет то же самое, что и в Казани". В Харькове школьник записал ТikTok с угрозой (видео)

4 июня, 22:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Парень рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что таким образом хотел стать популярным

В Харькове парень опубликовал у себя на странице в ТikTok видео с текстом: "5 июня в одной из школ Харькова произойдет то же самое, что и в Казани". Он объяснил это тем, что хотел хайпануть и собрать лайков.

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Об этом сообщают в Telegram-канале "ВЕХА Харьков".

Сообщается, что парня вызвали в школу на следующий день, где его уже ждали сотрудники СБУ. Силовики провели с мальчиком воспитательную работу и объяснили, что такие действия расцениваются как "угроза теракта" и за это грозит срок от 5 до 10 лет.

"Я сожалею, что вообще решил на этом хайпиться. Приношу извинения людям, кто испугался, у кого была тревога. Я не хотел ничего плохого, всего лишь хайп", – сказал парень.

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Также он пообещал, что больше не будет делать подобных вещей.

Напомним, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.

Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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