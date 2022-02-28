Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Украхна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Ракетні атаки, жертви та руйнування. Як Харків пережив п'ятий день російської агресії

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 23:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди не наважуються вийти в місто, бо будь-якої миті може спрацювати сирена
Харків зазнає масованих атак окупантів. Колаж "Сьогодні"
Харків зазнає масованих атак окупантів. Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 28 лютого, російські окупанти знову влаштували масовані атаки в Харкові.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

Реклама

Люди ховаються у бомбосховищах

Люди ховаються в бомбосховищах, не наважуються піднятися в місто, бо будь-якої миті може спрацювати сирена, і доведеться знову бігти і шукати бомбосховище. Багато мешканців знайшли притулок у метро. Як розповіла харків'янка Інна Дудник кореспондентові "Сьогодні", на одній із станцій метрополітену знаходиться Кілька сотень людей, багато молоді, іноземних студентів, тварин. Є зовсім немовлята, кілька людей похилого віку.

"Розміщуються хто де, переважно всередині станції, тому що з перонів холодніше. Поки діти граються з тваринами, дорослі "обволонтерюються" – так мені тут назвали бажання допомогти. Ми потрапили сюди у другий день війни. Сподівалися – на ніч. Але маючи маленьку дитину та літню жінку під опікою, вирішили залишатися поки що тут", – розповіла дівчина.

Людей у метрополітені чимало, всі різні

Люди обживаються, приносять ковдри, стільці, посуд. Волонтери приносять їжу, воду. Для малюків гострі потреби (суміш, підгузки молоко) закриті. Привозять медикаменти та інсулін.

Реклама

"Працівники станції працюють цілодобово, за що їм безмежне спасибі. Люди допомагають один одному. Щоб ви розуміли – ми залишили маму хвилин на 10 на лаві, поки розкладали речі. Прийшли – вона вже сиділа в ковдрі та з тарілкою каші, розгублено посміхалася : "я їм кажу, що є їжа, а вони кажуть: "їжте поки тепле", – розповіла дівчина.

Реклама

З мінусів – знову ж таки людський фактор, який нікуди не подінеш. Попри оголошення та постійні прохання, жінки, користуючись туалетом, кидають папір у каналізацію, від чого вона забивається.

"При мені співробітники вже двічі лагодили забитий туалет. Або ось: волонтери привезли сосиски для роздачі. Стали набігати люди, хапати ці пакети, попри пояснення, що це на всіх. Ну, це таке. Буває. І на загальну атмосферу взаємодопомоги не впливає. Коли в районі станції тихо – люди виходять. Коли є загроза – всіх просять зайти. Якщо окупанти поруч – станцію закривають. Найчастіше запитання: ну що там? У притулку є іноземці. Так ось: звідки вони – я не знаю. Різні народи. А вітаються між собою: Слава Україні! Героям Слава! Сьогодні юнак з Індії запитав мене, коли я поверталася зверху: як наші?"

Величезні черги до супермаркетів

З самого ранку харків'яни вишиковуються у величезні черги до супермаркетів. Маленькі кіоски та магазинчики м'яса, молочних продуктів, напівфабрикатів закриті.

У маркетах немає хліба, починають пустіти полиці з іншими товарами.

Мікрорайони у вогні

Сьогодні внаслідок обстрілів російських окупантів один із мікрорайонів у місті сильно постраждав – снаряди потрапляли до квартир, будинків. Вибито скло та пошкоджено стіни.

Жертви обстрілів

У Telegram-каналі військового кореспондента Андрія Цаплієнка з'явилося відео машини, яка згоріла, на одній із вулиць Харкова.

"Під час обстрілу Градами житлового масиву Харкова в машині загинула ціла сім'я. Цей жах стався під час переговорів у Білорусі", – йдеться у коментарі до відео.

Крім того, сьогодні внаслідок обстрілу місцевій мешканці відірвало ноги. Жінку забрали медики – її життя не вдалося врятувати.

Ситуація в Україні 28 лютого

  • П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.
  • У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.
  • Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Відео-контент
ТОП публікацій
Наші автори
Юлія Ляхова Курс долара в Україні опинився біля "червоної лінії" – до чого готуватись українцям Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Богдан Приходько Жителі Миколаївської області формують загони для захисту від мародерів та бандитів Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Анна Ткаченко Завершилися переговори між Україною та РФ — Подоляк Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Юлія Ткачук

Юлія Ткачук

Team Lead Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Travel The World
Крипторинок
Більше новин
ТОП публікацій
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЗІРKIDS
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Мер говорить
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бла—Бла—Love
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Срачі прилетіли
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43443.05

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2918.05

Litecoin (LTC)

112.63

Ripple (XRP)

0.77

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Вакцинація
Станом на 23 лютого 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
15 201 112
Люди, які отримали мінімум одну дозу
15 729 617
Всього введених доз 30 930 729
Детальніше
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Худнемо
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Дізнатись
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Комаровський в темі
Нетрадиційна медицина – плюси та мінуси
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Rich stars ⭐
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми