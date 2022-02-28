Ракетні атаки, жертви та руйнування. Як Харків пережив п'ятий день російської агресії

Люди не наважуються вийти в місто, бо будь-якої миті може спрацювати сирена

Харків зазнає масованих атак окупантів. Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 28 лютого, російські окупанти знову влаштували масовані атаки в Харкові.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Люди ховаються у бомбосховищах

Люди ховаються в бомбосховищах, не наважуються піднятися в місто, бо будь-якої миті може спрацювати сирена, і доведеться знову бігти і шукати бомбосховище. Багато мешканців знайшли притулок у метро. Як розповіла харків'янка Інна Дудник кореспондентові "Сьогодні", на одній із станцій метрополітену знаходиться Кілька сотень людей, багато молоді, іноземних студентів, тварин. Є зовсім немовлята, кілька людей похилого віку.

"Розміщуються хто де, переважно всередині станції, тому що з перонів холодніше. Поки діти граються з тваринами, дорослі "обволонтерюються" – так мені тут назвали бажання допомогти. Ми потрапили сюди у другий день війни. Сподівалися – на ніч. Але маючи маленьку дитину та літню жінку під опікою, вирішили залишатися поки що тут", – розповіла дівчина.

Людей у метрополітені чимало, всі різні

Люди обживаються, приносять ковдри, стільці, посуд. Волонтери приносять їжу, воду. Для малюків гострі потреби (суміш, підгузки молоко) закриті. Привозять медикаменти та інсулін.

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"Працівники станції працюють цілодобово, за що їм безмежне спасибі. Люди допомагають один одному. Щоб ви розуміли – ми залишили маму хвилин на 10 на лаві, поки розкладали речі. Прийшли – вона вже сиділа в ковдрі та з тарілкою каші, розгублено посміхалася : "я їм кажу, що є їжа, а вони кажуть: "їжте поки тепле", – розповіла дівчина.

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З мінусів – знову ж таки людський фактор, який нікуди не подінеш. Попри оголошення та постійні прохання, жінки, користуючись туалетом, кидають папір у каналізацію, від чого вона забивається.

"При мені співробітники вже двічі лагодили забитий туалет. Або ось: волонтери привезли сосиски для роздачі. Стали набігати люди, хапати ці пакети, попри пояснення, що це на всіх. Ну, це таке. Буває. І на загальну атмосферу взаємодопомоги не впливає. Коли в районі станції тихо – люди виходять. Коли є загроза – всіх просять зайти. Якщо окупанти поруч – станцію закривають. Найчастіше запитання: ну що там? У притулку є іноземці. Так ось: звідки вони – я не знаю. Різні народи. А вітаються між собою: Слава Україні! Героям Слава! Сьогодні юнак з Індії запитав мене, коли я поверталася зверху: як наші?"

Величезні черги до супермаркетів

З самого ранку харків'яни вишиковуються у величезні черги до супермаркетів. Маленькі кіоски та магазинчики м'яса, молочних продуктів, напівфабрикатів закриті.

У маркетах немає хліба, починають пустіти полиці з іншими товарами.

Мікрорайони у вогні

Сьогодні внаслідок обстрілів російських окупантів один із мікрорайонів у місті сильно постраждав – снаряди потрапляли до квартир, будинків. Вибито скло та пошкоджено стіни.

Жертви обстрілів

У Telegram-каналі військового кореспондента Андрія Цаплієнка з'явилося відео машини, яка згоріла, на одній із вулиць Харкова.

"Під час обстрілу Градами житлового масиву Харкова в машині загинула ціла сім'я. Цей жах стався під час переговорів у Білорусі", – йдеться у коментарі до відео.

Крім того, сьогодні внаслідок обстрілу місцевій мешканці відірвало ноги. Жінку забрали медики – її життя не вдалося врятувати.

Ситуація в Україні 28 лютого

П'ятий день вторгнення Росії в Україну почався трохи спокійніше, ніж у попередні ночі. У Харкові та Києві чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом, президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

Цієї ночі окупанти намагалися прорвати оборону Києва, але їхні спроби були марними. Українські військові знищили колони техніки окупанта, ворог зазнав великих втрат особового складу. Російські війська деморалізовані та виснажені.

У Пентагоні відповіли на погрози президента РФ щодо ядерної зброї. На сайті Міноборони США написали, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не наражалася на загрозу з боку НАТО і точно не з боку України.

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову із союзниками США, щоб обговорити ситуацію в Україні та їхню скоординовану відповідь. Це будуть треті переговори, які ініціював Байден.

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