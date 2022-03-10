Зруйновані ТРЦ та житлові квартали. Що відбувається у Харкові 10 березня

Українські військові вже 15-у добу відбивають атаки окупантів РФ у Харкові. Люди живуть у підвалах. Тисячі місцевих жителів постраждали за останні два тижні.
Докладніше розповість сайт "Сьогодні".
10 березня
22:46 Увечері в центрі Харкова сталася пожежа – у ТРЦ Nikolsky. На 4-му і технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі становила близько 100 кв. м. Пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.
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Також уночі внаслідок чергового обстрілу невеликого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району снаряд влучив у приватний житловий будинок. Під завалами загинули 4 особи: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона травмована.