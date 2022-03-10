Разрушенные ТРЦ и жилые кварталы. Что происходит в Харькове 10 марта

В области под завалами погибли четыре человека

В городе не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уже 15-е сутки отбивают атаки оккупантов РФ в Харькове. Люди живут в подвалах. Тысячи местных жителей пострадали за последние две недели.

Подробнее расскажет сайт "Сегодня".

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10 марта

22:46 Вечером в центре Харькова произошел пожар – в ТРЦ Nikolsky. На 4-м и техническом этажах, а также на кровле горели конструктивные элементы и отделка. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших не было.

Сотрудники ГСЧС провели спасательную операцию. Фото: ГУ ГСЧС области / Фото: ГСЧС

Также ночью в результате очередного обстрела небольшого села Слобожанское Балаклейской общины Изюмского района снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить. Она травмирована.