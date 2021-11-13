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Винуватець ДТП із дітьми у Харкові вийшов на волю? Що кажуть у прокуратурі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 листопада, 18:49
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Позашляховик збив двох підлітків прямо на пішохідному переході
Винуватець аварії вийде під заставу
Винуватець аварії вийде під заставу / Фото: Колаж: Сьогодні

У ЗМІ з'явилася інформація, що водія, який нібито в стані наркотичного сп'яніння наїхав на дітей на позашляховику Land Cruiser у Харкові, випустили під заставу.. Однак у прокуратурі спростували інформацію.

Про це повідомляв раніше Харків Life у Telegram.

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Що писали ЗМІ

Нещодавно з'явилася інформація, що нібито водія позашляховика, який збив двох підлітків прямо на пішохідному переході, випустили під заставу 340 тисяч гривень.

Що сказали у прокуратурі

Таку можливість передбачив суд щодо обрання запобіжного заходу раніше. Але підозрюваний не виходив з-під варти.

Про це повідомив Суспільне Харків представник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

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За його словами, підозрюваний перебуває в ізоляторі.

Деталі ДТП

Позашляховик збив двох підлітків просто на пішохідному переході. Судячи з відеозапису реєстратора, водій навіть не намагався загальмувати та протягнув одного з постраждалих через усе перехрестя. Внаслідок аварії травми отримали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Водій був під наркотиками

За результатами експертизи, водій Toyota Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був у стані наркотичного сп'яніння під впливом метадону.

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Оскільки порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння, змінено кваліфікацію за ч.2 ст.286 ККУ на ч.2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч.2 ст. 286-1 ККУ, після чого готуватиметься клопотання про обрання запобіжного заходу.

Що відомо про стан постраждалих?

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта розповів, що підлітки отримали забиті місця, їхні травми не загрожують життю.

Постраждалі діти зараз перебувають у лікарні.

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