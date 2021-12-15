Рокіровка? Глава Полтавської ОДА очолить Харківську область

З серпня 2021 року Харківська ОДА працювала без глави, його обов'язки виконував Олександр Скакун – 15 грудня Кабмін затвердив Олега Синєгубова на цю посаду

Синегубов очолить Харківську ОДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін України вирішив призначити Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. До цього він очолював Полтавську ОДА.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Він зазначив, що сьогодні на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській області.

На цю новину вже відреагував сам Синєгубов. У своєму Telegram-каналі він подякував Кабмін за підтримку і наголосив, що усвідомлює ступінь відповідальності перед ним.

"Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", – написав він.

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