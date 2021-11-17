Нові перестановки. Кабмін вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА

Звільнення Анатолія Полоскова має узгодити президент та підписати відповідний указ

Зеленський призначив Полоскова головою ОДА у 2020 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Реклама

Тепер звільнення Полоскова має погодити президент та підписати відповідний указ.

Що відомо про голову ОДА?

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської ОДА ще на початку грудня 2020 року. На той момент Полосков сам зазначав, що не мав досвіду роботи на такій посаді, але має юридичну освіту (1997 року закінчив Національну юридичну академію України) та великий досвід управління великою виноробною компанією.

Народився Полосков в Архангельську, вищу освіту здобув в Україні. Йому 53 роки, на Закарпатті мешкає з 1990-го.

Реклама

За цей час пройшов трудовий шлях від провідного контролера-ревізора до начальника юридичного відділу обласної дирекції банку "Україна", а з 2000 року – від заступника директора з правових питань до керівника "Шато Чизай".