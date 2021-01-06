У заметі на кордоні з Україною знайшли росіянина: відео

Чоловік, який нелегально перетнув кордон, не врахував, що його видно в тепловізор

Службовці управління прикордонної охорони в Харківській області затримали росіянина, який вирішив відсвяткувати Різдво з родичами, порушивши кордон.

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Про це повідомили 6 січня у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Чоловіка засікли електронні прилади оптичного стеження в районі населеного пункту Токарівка в Дергачівському районі.

Коли на ділянку кордону прибули двоє прикордонників, порушник намагався сховатися в заметі, але не врахував, що від тепловізора таким чином не сховатися.

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Після затримання росіянин зізнався, що не міг перетнути кордон законним шляхом через непогашені кредити в Росії.

Зараз на нього склали адміністративне провадження, а подальшу долю нелегала вирішить суд.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що в липні в Сумській області затримали 45-річного громадянина Росії, який незаконно перейшов український кордон і попросив про політичний притулок.

Ми також писали, що росіянин Сергій Гаврилов, якого на батьківщині звинуватили як фігуранта скандальної справи "Мережі", теж втік до України, де був визнаний політичним біженцем.

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