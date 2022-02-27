Російські війська увійшли до Куп'янська (оновлено)

Поліція та тероборона беруть участь в операції зі звільнення міста

Руйнування у Куп'янську. Фото Куп'янської міськради

Оновлено станом на 11.20. Поліція Харківської області спростовує інформацію про співпрацю з оккупантами, яку раніше поширили у мережі від імені Куп'янської міськради.

Хоча до міста справді увійшли війська РФ, українські силовики чинять опір.

Реклама

"У соцмережах з'явилися повідомлення про те, що мер Куп'янська разом із поліцією ведуть переговори з окупантами. Ця інформація не відповідає дійсності. Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присяги працівниками поліції. Наші поліцейські беруть участь у звільненні міста від російських загарбників. Ще раз звертаємось до солдатів РФ – складіть зброю, здайтеся. Тільки в цьому випадку ми гарантуємо вам життя", – йдеться у заяві поліції.

Що повідомлялося раніше

Російські військові вторглися в Куп'янськ Харківської області

За повідомленням, мер провів переговори з росіянами і колона у супроводі поліції пересувається містом. Інформація з'явилася на Facebook-сторінці Куп'янської міськради.

"Мер провів переговори з військовими Російської Федерації, які вже зайшли на Куп'янську територію. Наразі вони переміщуються містом у супроводі працівників відділу поліції. Як заявили представники РФ, їх цікавить виключно громадський порядок. Збройних сил України на території нашої громади немає", – йдеться у повідомленні.

Реклама

У Харкові вже горить російська техніка

З ранку у Харкові стався прорив легкої російської техніки. У тому числі й до центральної частини міста. Вона відразу згоріла. У місті пройшли бої на Олексіївці, в районі Гідропарку та в центрі.