Российские войска вошли в Купянск (обновлено)

Обновлено по состоянию на 11:20. Полиция Харьковской области опровергает информацию о сотрудничестве с окупантами, которую ранее распространили в сети от имени Купянского горсовета.
Хотя в город действительно вошли войска РФ, украинские силовики оказывают сопротивление.
"В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано ни одного факта нарушения присяги сотрудниками полиции. Наши полицейские принимают участие в освобождении города от российских захватчиков. Еще раз обращаемся к солдатам РФ – сложите оружие, сдайтесь. Только в этом случае мы гарантируем вам жизнь", – говорится в заявлении полиции
Что сообщалось ранее
Российские военные вторглись в Купянск Харьковской области.
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По сообщению, мэр провел переговоры с россиянами и колонна в сопровождении полиции передвигается по городу. Информация появилась на Facebook-странице Купянского горсовета.
"Мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию. Сейчас они перемещаются по городу в сопровождении работников отдела полиции. Как заявили представители РФ, их интересует исключительно общественный порядок. Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", – говорится в сообщении.
В Харькове уже горит российская техника
С утра в Харькове произошел прорыв легкой российской техники. В том числе и в центральную часть города. Она тут же сгорела. В городе прошли бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.