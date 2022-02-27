Российские войска вошли в Купянск (обновлено)

Полиция и тероборона участвуют в операции по освобождению города

Разрушения в Купянске. Фото Купянского горсовета

Обновлено по состоянию на 11:20. Полиция Харьковской области опровергает информацию о сотрудничестве с окупантами, которую ранее распространили в сети от имени Купянского горсовета.

Хотя в город действительно вошли войска РФ, украинские силовики оказывают сопротивление.

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"В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано ни одного факта нарушения присяги сотрудниками полиции. Наши полицейские принимают участие в освобождении города от российских захватчиков. Еще раз обращаемся к солдатам РФ – сложите оружие, сдайтесь. Только в этом случае мы гарантируем вам жизнь", – говорится в заявлении полиции

Что сообщалось ранее

Российские военные вторглись в Купянск Харьковской области.

По сообщению, мэр провел переговоры с россиянами и колонна в сопровождении полиции передвигается по городу. Информация появилась на Facebook-странице Купянского горсовета.

"Мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию. Сейчас они перемещаются по городу в сопровождении работников отдела полиции. Как заявили представители РФ, их интересует исключительно общественный порядок. Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", – говорится в сообщении.

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В Харькове уже горит российская техника

С утра в Харькове произошел прорыв легкой российской техники. В том числе и в центральную часть города. Она тут же сгорела. В городе прошли бои на Алексеевке, в районе Гидропарка и в центре.