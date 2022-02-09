Найгірші будівлі Харкова: які потрапили до ТОП-20 антирейтингу (фото)

До списку найневдаліших будинків потрапили ЖК, готелі, ТРЦ, музей та навіть дельфінарій

Исторический музей и здание на Пушкинской тоже попали в рейтинг / Фото: Колаж: Сьогодні

Архітектори Харкова назвали 20 найгірших будівель міста, які були зведені в період незалежності України.

Про це пише Bird in Flight.

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Рейтинг склали 14 архітекторів, які живуть та працюють у Харкові.

БЦ Elysium Plaza

Бізнес-центр Elysium Plaza розміщений на вулиці Гагаріна, 24д. Його будівництво триває вже 15 років. Будівлю переробляли вже кілька разів: міняли металоконструкції, розбирали настил на даху та скляне оздоблення, зараз змінюють оздоблення заднього фасаду.

Олена Ільницька та Сергій Ільченко сказали, що об'єкт розташований надто близько до центрального автовокзалу і справляє враження химерної помилки. А спроба запакувати офіси у сферу – спочатку спірне і не найзручніше рішення.

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"Є багато питань з експлуатації. Як мити шибки на кулі? Як усередині приміщення повісити ролети або інакше захиститися від сонця? Як використовувати площу біля вікон, де стіна нахилена всередину, і навіщо її опалювати?" – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

Реконструкція історичного музею

Музей розташований на вулиці Університетська, 5. Він працює в колишній будівлі ломбарду з червоної цеглини в псевдоруському стилі, вона була побудована в 1908 році за проектом архітектора Бориса Корнієнка. До реконструкції розпочали 2011-го. Скляна частина музею досі не працює, а реконструкція не завершена.

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"За словами автора музею, цегляний фасад ломбарду пофарбували в жовтий колір, щоб споруда уподібнилася до будівель Олексія Бекетова (найвідомішого архітектора в історії Харкова), які знаходяться поруч. Це безглузда і непотрібна спроба вписати в історичний контекст і так історичну будівлю", – сказала експерт-архітектор Олександра Нікітенко.

Євгенія Губкіна сказала, що її найбільше обурюють пропорції – буквально плоский скляний паралелепіпед із приклеєною арочкою та абсурдним карнизом, який на вигляд не переконливий та нефункціональний.

"У музеї немає нормальних санвузлів, інклюзивності, є проблеми зі сховищами, евакуацією, обігрівом будівлі", – сказала архітектор Євгенія Губкіна.

ТРЦ Nikolsky

"Абсурдність ТРЦ у самому центрі міста здається очевидною, але, на жаль, не українським забудовникам. Для розвинених країн це давно табу, адже такий об'єкт перетягує на себе все життя перших поверхів вулиць – кафе, ресторанів, магазинчиків, – чим ми так радіємо, приїжджаючи до Європи", – сказала експерт-архітектор Олександра Нікітенко.

"Пушкінська – Досить вузька вулиця, тут будівлі у стилі модерн з витягнутими по вертикалі вікнами. І на противагу цьому, порушуючи всі правила взаємозв'язку нових та старих будівель, тут поставили залізобетонну брилу, обшите сайдинг-панелями. Кут будівлі трохи западає півколом усередину, але інше – просто куб, що нависає над вулицею та містом", – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

ЖК "Інфініті"

Це п'ятиповерховий житловий будинок на 248 квартир біля саду Шевченка.

Архітектори кажуть, що будинок зіпсував вид із оглядового майданчика "Каскада", та й сам "Каскад" – тепер від нього залишилася лише назва.

"Дивна ритміка фасаду, погано підібрані кольори, жахливий масштаб", – сказала експерт-архітектор Катерина Кушнаренко.

Будинок на Сумській

Дев'ятиповерховий житловий будинок на 150 квартир знаходиться у центрі міста на вулиці Сумська. Споруджений на місці гуртожитку Університету внутрішніх справ.

Будинок у центрі міста позиціонують як елітне житло, але використовують дешеві матеріали низької якості.

Дельфінарій "Немо"

Експерти кажуть, що дельфінарій уособлює стан професії архітектора 2000-х, коли радянська архітектурна школа вже втратила актуальність, а нова школа ще не сформувалася.

Храм Святих Жен-Мироносиць

Містяни протестували проти цього проєкту, але його завершили, і у 2015 році храм запрацював.

"Храм збудували у житловому дворі, що виходить у сквер навпроти ХАТОБу. У місті і так трохи зелені, сквер активно використовували люди, але раптом тут з'являється паркан, починають вирубувати дерева та зводити церкву. Будівництво не обговорювали з городянами, через що й почалися протести", – сказав анонімний експерт.

Житлові будинки забудовника "Воробйові гори"

Як каже Олександра Нарижна, це яскравий представник масової архітектури: без запиту на публічний простір, громадський транспорт просто квадратні метри заради квадратних метрів.

Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин

"Цей будинок-вставка між міськрадою та "Дитячим світом" у нижній частині навіть нормальне на вигляд. Але якщо підняти очі вище – побачиш архітектурний вінегрет: дивний кут із колонами, який заступає всередину фасаду, різного розміру та форми вікна, не схожі на вікна у сусідніх будинках. Можливо, головний архітектор у цьому будинку і сидить, щоб його не бачити", – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

Житловий будинок на Римарській, 7

За словами деяких експертів, будівля зводить місцевий підприємець без архітектора, але доказів цієї інформації немає. У нинішньому стані об'єкт перебуває з 2013 року.

Олександра Нарижна та Анастасія Палій кажуть, що буває різна якість реконструкції історичної забудови. Але коли у дворі будівлі ХІХ століття виникають різнокольорові бані, це максимальний прояв егоїзму.

IT-парк Manufactura

За задумом творців, у Manufactura можна буде жити, працювати, відпочивати та купувати нікуди не виїжджаючи. Тут планують створити коворкінг, офіси, готель, конференц-зали, житлові квартири, кафе та магазини.

"Приклад того, як рекламні обіцянки повністю розходяться з реальністю. Проєкт мимоволі запустив процеси неконтрольованого зростання сусідньої забудови, і тепер, здається, ми втрачаємо простір набережної", – зазначили експерти Сергій Ільченко та Олена Ільницька.

ЖК "Зарічний"

15-поверховий житловий будинок на 68 квартир із підземним паркінгом.

"Будинок зіпсував міську панораму, він стирчить серед малоповерхової забудови, і це видно з річки, набережної, із саду Шевченка – та з усього району. Незрозуміло, чим зумовлена форма будівлі та шпиля, а фасади – голі та плоскі", – сказала архітектор Євгенія Губкіна.

ЖК Bauhaus

Ольга Клейтман каже, що ЖК нависає над містом і знаходиться в лісопарку, де заборонено навіть прибирати дерева, що впали, а не те що будувати п'ятнадцятиповерхівки.

"У цього будинку навіть назва знущальна – від Баухауса тут, на жаль, нічого не взяли: ні етику, ні горизонтальні членування, ні соціалістичний базис. А захоплення території лісопарку назвали "екологічним та престижним розташуванням", – сказала експерт Євгенія Губкіна.

ТЦ Palladium

Шестиповерховий торговельний центр у центральній частині міста. Окрім магазинів, тут є кінотеатр, караоке, ресторани та СПА.

"Приклад, коли архітектор готовий використовувати будь-які прийоми, аби виділитися. Складається враження, ніби торговий центр зводили поступово, у міру отримання прибутку від вже побудованих частин. Якби існували чіткі правила використання зовнішніх вивісок, підсвічування фасадів, заміни скління, будівля не виглядала б вінегретом", – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

Будинок на Пушкінській, 33а

Городяни прозвали торгово-офісний центр "алюмінієвими трусами" та "клізмою".

"Смішно, що у списку є будівля і з кулею, і з конусом. Здається, що використання геометричної фігури, на думку авторів, є запорукою успішної архітектури. Насправді це яскравий приклад того, як не потрібно випендрюватися", – сказала архітектор Катерина Ярова.

Регіональний центр надання адміністративних послуг

"Зазвичай скло дозволяє створити витончену легку конструкцію, але тут вийшло навпаки – агресивна форма, позбавлена витонченості", – сказав експерт Олександр Помінчук.

Харківський державний академічний російський драматичний театр імені О. С. Пушкіна

Сергій Ільченко та Олена Ільницька кажуть, що на ділянці театру є два ділові центри, які затиснули його немов у лещата. Також дивна стратегія – зібрати всі атрибути театру на невеликій ділянці: тут і фронтон (1) з колонадою, і статуї, і контрфорси (2) на додачу. Через таку надмірність перед входом не залишилося вільного простору.

Готель Kharkiv Palace

Експерти критикували будівлю за те, що вона не відповідає масштабу навколишньої забудови та місця: надто велика. При цьому розташований готель поряд із Держпромом – пам'яткою архітектури конструктивізму.

Площа перед будівлею не включена в структуру площі Свободи, до якої примикає, а піднята на два десятки східців і є порожнім вимощеним плиткою простором без лавок, дерев і чогось ще. Також, на думку експертів, синє скління не прикрашає споруду.

ЖК "Азарін"

Десятиповерховий житловий будинок на 24 квартири із підземним паркінгом.

Сергій Ільченко та Олена Ільницька зазначили, що це приклад того, як не найгірша на вигляд будівля може виявитися недоречною в результаті розвитку певного району. Тут же навколо будівлі ХХ та ХХІ століття псевдокласика здається недоречною.

ЖК "Театральний"

За словами експертів, у ЖК є всі недоліки типової української новобудови: примітивна архітектура, відсутність двору та благоустрою, надмірна висотність.

Хто склав рейтинг?

Рейтинг складали експерти-архітектори, які живуть та працюють у Харкові:

Євгенія Губкіна (ГО Urban Forms Center, проект "Український конструктивізм"),

Олена Ільницька та Сергій Ільченко (Студія Ільченка),

Ольга Клейтман (Студія архітектури та дизайну SBM),

Ганна Кошарна,

Андріан Соколовський,

Олександра Уртюкова (November Architects),

Катерина Кушнаренко (Arkush buro),

Олександра Нарижна,

Анастасія Палій (ГО "Міські реформи"),

Олександра Нікітенка (Nikitenkoteam),

Олександр Помінчук (Pominchuk Architects),

Гліб Сем'якін (Gleb Semyakin Bureau),

Катерина Ярова (IK-architects).

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