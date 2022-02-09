Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Харкова

Найгірші будівлі Харкова: які потрапили до ТОП-20 антирейтингу (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 19:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
До списку найневдаліших будинків потрапили ЖК, готелі, ТРЦ, музей та навіть дельфінарій
Исторический музей и здание на Пушкинской тоже попали в рейтинг
Исторический музей и здание на Пушкинской тоже попали в рейтинг / Фото: Колаж: Сьогодні

Архітектори Харкова назвали 20 найгірших будівель міста, які були зведені в період незалежності України.

Про це пише Bird in Flight.

Реклама

Рейтинг склали 14 архітекторів, які живуть та працюють у Харкові.

    БЦ Elysium Plaza

    Бізнес-центр Elysium Plaza розміщений на вулиці Гагаріна, 24д. Його будівництво триває вже 15 років. Будівлю переробляли вже кілька разів: міняли металоконструкції, розбирали настил на даху та скляне оздоблення, зараз змінюють оздоблення заднього фасаду.

    Олена Ільницька та Сергій Ільченко сказали, що об'єкт розташований надто близько до центрального автовокзалу і справляє враження химерної помилки. А спроба запакувати офіси у сферу – спочатку спірне і не найзручніше рішення.

    Реклама

    "Є багато питань з експлуатації. Як мити шибки на кулі? Як усередині приміщення повісити ролети або інакше захиститися від сонця? Як використовувати площу біля вікон, де стіна нахилена всередину, і навіщо її опалювати?" – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

    Реконструкція історичного музею

    Музей розташований на вулиці Університетська, 5. Він працює в колишній будівлі ломбарду з червоної цеглини в псевдоруському стилі, вона була побудована в 1908 році за проектом архітектора Бориса Корнієнка. До реконструкції розпочали 2011-го. Скляна частина музею досі не працює, а реконструкція не завершена.

    Реклама

    "За словами автора музею, цегляний фасад ломбарду пофарбували в жовтий колір, щоб споруда уподібнилася до будівель Олексія Бекетова (найвідомішого архітектора в історії Харкова), які знаходяться поруч. Це безглузда і непотрібна спроба вписати в історичний контекст і так історичну будівлю", – сказала експерт-архітектор Олександра Нікітенко.

    Євгенія Губкіна сказала, що її найбільше обурюють пропорції – буквально плоский скляний паралелепіпед із приклеєною арочкою та абсурдним карнизом, який на вигляд не переконливий та нефункціональний.

    "У музеї немає нормальних санвузлів, інклюзивності, є проблеми зі сховищами, евакуацією, обігрівом будівлі", – сказала архітектор Євгенія Губкіна.

    ТРЦ Nikolsky

    "Абсурдність ТРЦ у самому центрі міста здається очевидною, але, на жаль, не українським забудовникам. Для розвинених країн це давно табу, адже такий об'єкт перетягує на себе все життя перших поверхів вулиць кафе, ресторанів, магазинчиків, чим ми так радіємо, приїжджаючи до Європи", – сказала експерт-архітектор Олександра Нікітенко.

    "Пушкінська Досить вузька вулиця, тут будівлі у стилі модерн з витягнутими по вертикалі вікнами. І на противагу цьому, порушуючи всі правила взаємозв'язку нових та старих будівель, тут поставили залізобетонну брилу, обшите сайдинг-панелями. Кут будівлі трохи западає півколом усередину, але інше просто куб, що нависає над вулицею та містом", – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

    ЖК "Інфініті"

    Це п'ятиповерховий житловий будинок на 248 квартир біля саду Шевченка.

    Архітектори кажуть, що будинок зіпсував вид із оглядового майданчика "Каскада", та й сам "Каскад" – тепер від нього залишилася лише назва.

    "Дивна ритміка фасаду, погано підібрані кольори, жахливий масштаб", – сказала експерт-архітектор Катерина Кушнаренко.

    Будинок на Сумській

    Дев'ятиповерховий житловий будинок на 150 квартир знаходиться у центрі міста на вулиці Сумська. Споруджений на місці гуртожитку Університету внутрішніх справ.

    Будинок у центрі міста позиціонують як елітне житло, але використовують дешеві матеріали низької якості.

    Дельфінарій "Немо"

    Експерти кажуть, що дельфінарій уособлює стан професії архітектора 2000-х, коли радянська архітектурна школа вже втратила актуальність, а нова школа ще не сформувалася.

    Храм Святих Жен-Мироносиць

    Містяни протестували проти цього проєкту, але його завершили, і у 2015 році храм запрацював.

    "Храм збудували у житловому дворі, що виходить у сквер навпроти ХАТОБу. У місті і так трохи зелені, сквер активно використовували люди, але раптом тут з'являється паркан, починають вирубувати дерева та зводити церкву. Будівництво не обговорювали з городянами, через що й почалися протести", – сказав анонімний експерт.

    Житлові будинки забудовника "Воробйові гори"

    Як каже Олександра Нарижна, це яскравий представник масової архітектури: без запиту на публічний простір, громадський транспорт просто квадратні метри заради квадратних метрів.

    Департамент містобудування, архітектури та земельних відносин

    "Цей будинок-вставка між міськрадою та "Дитячим світом" у нижній частині навіть нормальне на вигляд. Але якщо підняти очі вище побачиш архітектурний вінегрет: дивний кут із колонами, який заступає всередину фасаду, різного розміру та форми вікна, не схожі на вікна у сусідніх будинках. Можливо, головний архітектор у цьому будинку і сидить, щоб його не бачити", – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

    Житловий будинок на Римарській, 7

    За словами деяких експертів, будівля зводить місцевий підприємець без архітектора, але доказів цієї інформації немає. У нинішньому стані об'єкт перебуває з 2013 року.

    Олександра Нарижна та Анастасія Палій кажуть, що буває різна якість реконструкції історичної забудови. Але коли у дворі будівлі ХІХ століття виникають різнокольорові бані, це максимальний прояв егоїзму.

    IT-парк Manufactura

    За задумом творців, у Manufactura можна буде жити, працювати, відпочивати та купувати нікуди не виїжджаючи. Тут планують створити коворкінг, офіси, готель, конференц-зали, житлові квартири, кафе та магазини.

    "Приклад того, як рекламні обіцянки повністю розходяться з реальністю. Проєкт мимоволі запустив процеси неконтрольованого зростання сусідньої забудови, і тепер, здається, ми втрачаємо простір набережної", – зазначили експерти Сергій Ільченко та Олена Ільницька.

    ЖК "Зарічний"

    15-поверховий житловий будинок на 68 квартир із підземним паркінгом.

    "Будинок зіпсував міську панораму, він стирчить серед малоповерхової забудови, і це видно з річки, набережної, із саду Шевченка та з усього району. Незрозуміло, чим зумовлена форма будівлі та шпиля, а фасади голі та плоскі", – сказала архітектор Євгенія Губкіна.

    ЖК Bauhaus

    Ольга Клейтман каже, що ЖК нависає над містом і знаходиться в лісопарку, де заборонено навіть прибирати дерева, що впали, а не те що будувати п'ятнадцятиповерхівки.

    "У цього будинку навіть назва знущальна від Баухауса тут, на жаль, нічого не взяли: ні етику, ні горизонтальні членування, ні соціалістичний базис. А захоплення території лісопарку назвали "екологічним та престижним розташуванням", – сказала експерт Євгенія Губкіна.

    ТЦ Palladium

    Шестиповерховий торговельний центр у центральній частині міста. Окрім магазинів, тут є кінотеатр, караоке, ресторани та СПА.

    "Приклад, коли архітектор готовий використовувати будь-які прийоми, аби виділитися. Складається враження, ніби торговий центр зводили поступово, у міру отримання прибутку від вже побудованих частин. Якби існували чіткі правила використання зовнішніх вивісок, підсвічування фасадів, заміни скління, будівля не виглядала б вінегретом", – сказала експерт-архітектор Катерина Ярова.

    Будинок на Пушкінській, 33а

    Городяни прозвали торгово-офісний центр "алюмінієвими трусами" та "клізмою".

    "Смішно, що у списку є будівля і з кулею, і з конусом. Здається, що використання геометричної фігури, на думку авторів, є запорукою успішної архітектури. Насправді це яскравий приклад того, як не потрібно випендрюватися", – сказала архітектор Катерина Ярова.

    Регіональний центр надання адміністративних послуг

    "Зазвичай скло дозволяє створити витончену легку конструкцію, але тут вийшло навпаки агресивна форма, позбавлена витонченості", – сказав експерт Олександр Помінчук.

    Харківський державний академічний російський драматичний театр імені О. С. Пушкіна

    Сергій Ільченко та Олена Ільницька кажуть, що на ділянці театру є два ділові центри, які затиснули його немов у лещата. Також дивна стратегія – зібрати всі атрибути театру на невеликій ділянці: тут і фронтон (1) з колонадою, і статуї, і контрфорси (2) на додачу. Через таку надмірність перед входом не залишилося вільного простору.

    Готель Kharkiv Palace

    Експерти критикували будівлю за те, що вона не відповідає масштабу навколишньої забудови та місця: надто велика. При цьому розташований готель поряд із Держпромом – пам'яткою архітектури конструктивізму.

    Площа перед будівлею не включена в структуру площі Свободи, до якої примикає, а піднята на два десятки східців і є порожнім вимощеним плиткою простором без лавок, дерев і чогось ще. Також, на думку експертів, синє скління не прикрашає споруду.

    ЖК "Азарін"

    Десятиповерховий житловий будинок на 24 квартири із підземним паркінгом.

    Сергій Ільченко та Олена Ільницька зазначили, що це приклад того, як не найгірша на вигляд будівля може виявитися недоречною в результаті розвитку певного району. Тут же навколо будівлі ХХ та ХХІ століття псевдокласика здається недоречною.

    ЖК "Театральний"

    За словами експертів, у ЖК є всі недоліки типової української новобудови: примітивна архітектура, відсутність двору та благоустрою, надмірна висотність.

    Хто склав рейтинг?

    Рейтинг складали експерти-архітектори, які живуть та працюють у Харкові:

    • Євгенія Губкіна (ГО Urban Forms Center, проект "Український конструктивізм"),
    • Олена Ільницька та Сергій Ільченко (Студія Ільченка),
    • Ольга Клейтман (Студія архітектури та дизайну SBM),
    • Ганна Кошарна,
    • Андріан Соколовський,
    • Олександра Уртюкова (November Architects),
    • Катерина Кушнаренко (Arkush buro),
    • Олександра Нарижна,
    • Анастасія Палій (ГО "Міські реформи"),
    • Олександра Нікітенка (Nikitenkoteam),
    • Олександр Помінчук (Pominchuk Architects),
    • Гліб Сем'якін (Gleb Semyakin Bureau),
    • Катерина Ярова (IK-architects).

    Читайте також:

    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Гугл новости

    Читайте Segodnya.ua у Google News

    Підписатися
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    «Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
    Рекомендации segodnya.ua

    Далі по темі

    Всі новини
    Останні новини
    Показати ще
    Реклама на segodnya.ua Реклама
    Відео-контент
    ТОП публікацій
    Наші автори
    Юлія Ляхова Обстановка загострюється? Що буде з курсом долара у березні Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
    Богдан Приходько 1,2 мільярда євро від Парижа та діалог на перспективу. Про що говорили Зеленський та Макрон і до чого тут вибори у Франції Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
    Анна Ткаченко Повторили під копірку: як Зеленський презентував "український айфон" Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
    Творча команда
    Життя на орбіті
    Більше новин
    ТОП публікацій
    Сергій Мартинець

    Сергій Мартинець

    Випускаючий Влада Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Найдорожчий спецтопік
    Ще більше преміумпропозицій
    ТОП публікацій
    Юлія Ткачук

    Юлія Ткачук

    Team Lead Life Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Лайфхаки для життя
    Більше лайфхаків
    ТОП публікацій
    Софія Зінов’єва

    Софія Зінов’єва

    Редактор Гроші Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Історія однієї фотографії
    Більше знакових фотографій
    ТОП публікацій
    Олександр Марущак

    Олександр Марущак

    Провідний редактор Київ Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Тарифи на газ
    Більше новин
    ТОП публікацій
    Тетяна Очеретяна

    Тетяна Очеретяна

    Редактор Україна Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Travel The World
    Крипторинок
    Більше новин
    ТОП публікацій
    Любомир Луканюк

    Любомир Луканюк

    Team Lead Спорт Сьогодні

     Дивитись усі статті
    ЗІРKIDS
    ТОП публікацій
    Анна Ткаченко

    Анна Ткаченко

    Провідний редактор Влада Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Мер говорить
    ТОП публікацій
    Анна Пономаренко

    Анна Пономаренко

    Team Lead Зірки Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Фінанс-дайджест
    Більше новин
    ТОП публікацій
    Ліліана Григорак

    Ліліана Григорак

    Редактор Life Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Червона планета
    ТОП публікацій
    Юлія Ляхова

    Юлія Ляхова

    Team Lead Гроші Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Бла—Бла—Love
    ТОП публікацій
    Ірина Ковальчук

    Ірина Ковальчук

    Редактор розділу Світ

     Дивитись усі статті
    В об'єктиві
    ТОП публікацій
    Уляна Лебич

    Уляна Лебич

    Редактор Гроші Сьогодні

     Дивитись усі статті
    Срачі прилетіли
    ТОП публікацій
    Богдан Приходько

    Богдан Приходько

    Провідний редактор Влада Сьогодні

     Дивитись усі статті
    статистика
    Курс криптовалюти сьогодні
    currency.com

    Валюта

    Ціна, usd

    Bitcoin (BTC)

    44193.03

    Dogecoin (DOGE)

    0.16

    Ethereum (ETH)

    3210.32

    Litecoin (LTC)

    140.19

    Ripple (XRP)

    0.91

    Купити криптовалюту
    Медальний залік Олімпіади
    #Позиція
    Країна
    золотоЗолото
    сереброСрібло
    бронзаБронза
    Всього
    1
    flag Німеччина НімеччинаDE
    5
    3
    0
    8
    2
    flag Норвегія НорвегіяNO
    4
    2
    4
    10
    3
    flag Швеція ШвеціяSE
    4
    1
    2
    7
    4
    flag Нідерланди НідерландиNL
    3
    3
    1
    7
    5
    flag Китай КитайCN
    3
    2
    0
    5
    6
    flag Австрія АвстріяAT
    2
    4
    4
    10
    7
    flag Італія ІталіяIT
    2
    4
    1
    7
    8
    flag ОКР ОКРROC
    2
    3
    6
    11
    9
    flag Словенія СловеніяSI
    2
    1
    2
    5
    10
    flag США СШАUS
    1
    5
    1
    7
    Всі медалі
    Валюта
    Курс гривні сьогодні

    Валюта

    Ціна (грн)

    Долар США ($)

    27.96

    Російський рубль (₽)

    0.3718

    Євро (€)

    31.93

    Наші досягнення Пекіну
    Украина на ОИ-2022. ТОП-10 результатов
    1
    Юлія Джима. Біатлон. 15 км Юлія Джима. Біатлон. 15 км
    10 место
    2
    Україна. Фігурне катання. Команди Україна. Фігурне катання. Команди
    10 место
    3
    Ірина Петренко. Біатлон. 15 км Ірина Петренко. Біатлон. 15 км
    11 место
    4
    Україна. Біатлон, змішана естафета Україна. Біатлон, змішана естафета
    13 место
    5
    Дмитро Підручний. Біатлон. 20 км Дмитро Підручний. Біатлон. 20 км
    18 место
    6
    Юліанна Туницька. Санний спорт Юліанна Туницька. Санний спорт
    21 место
    7
    Олена Стецьків. Санний спорт Олена Стецьків. Санний спорт
    22 место
    8
    Антон Дукач. Санний спорт Антон Дукач. Санний спорт
    22 место
    9
    Аннамарі Данча. Сноуборд. Слалом Аннамарі Данча. Сноуборд. Слалом
    26 место
    10
    Андрій Мандзій. Санний спорт Андрій Мандзій. Санний спорт
    27 место
    Всі результати українців
    Doodle Сьогодні
    9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
    Історія дня - за хвилину
    ЗАПРАВКИ
    Паливо сьогодні
    95+
    95
    ДП
    ГАЗ
    33,45
    32,95
    32,00
    18,12
    33,50
    33,00
    32,00
    18,08
    33,85
    32,85
    31,79
    19,01
    35,49
    34,99
    34,59
    19,48
    38,09
    34,50
    33,00
    19,01
    38,49
    35,43
    34,93
    18,74
    38,99
    35,84
    35,29
    19,64
    38,99
    35,84
    35,29
    19,15
    38,99
    35,84
    35,29
    19,64
    39,97
    35,84
    36,97
    19,68
    ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
    Розкриваємо фінансові таємниці
    Інфо-офшор - тут
    Коронавірус за місяць

    675 605

    захворіло за місяць в Україні

    +320%

    Вакцинація
    Станом на 8 лютого 2022 р.
    Люди, які пройшли повну вакцинацію
    14 840 450
    Люди, які отримали мінімум одну дозу
    15 499 218
    Всього введених доз 30 339 668
    Детальніше
    Гороскоп
    Твій гороскоп на сьогодні
    Читати гороскоп
    Опитування Центр Разумкова, 28-31 січня 2022
    Президентські рейтинги
    1
    Зеленський Зеленський
    26,0%
    2
    Порошенко Порошенко
    24,2%
    3
    Тимошенко Тимошенко
    10,3%
    4
    Разумков Разумков
    8,2%
    5
    Бойко Бойко
    7%
    6
    Мураєв Мураєв
    7%
    7
    Смешко Смешко
    5,4%
    Докладніше
    Опитування Центр Разумкова, 28-31 січня 2022
    Рейтинги партій
    1
    Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
    25,2%
    2
    Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
    18,4%
    3
    Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
    12,6%
    4
    ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
    9%
    5
    Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
    8,7%
    6
    Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
    5,3%
    7
    Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
    4,8%
    8
    Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
    3,2%
    9
    Голос Голос
    2,3%
    10
    Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
    2,2%
    Що змінилося?
    Худнемо
    Перевір індекс маси тіла
    Розрахувати
    Ваш ІМТ
    Be Healthy
    Скільки потрібно випити води за добу?
    Розрахувати
    Кількість рідини:
    Сприятливі та небезпечні дні у лютому
    Місячний календар
    Дізнатись
    Погода
    Прогноз на сьогодні
    Дізнатися
    ASMR-проєкт
    10 найкайфовіших звуків зими
    Спіймати святковий вайб
    Вакцин-акція
    Тисяча Зеленського прилетіла?
    Куди витратити – інструкція
    Німеччина злила Україну та таємно домовляється з Росією
    Чому це міф?
    Якою буде погода у лютому
    Прогноз на цілий місяць
    Дізнатися
    Газова криза
    Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
    Що відбувається?
    Де лежать ваші гроші
    Як житимемо в 2022-му
    Загляни у майбутнє!
    Пакуємо валізи!
    Куди і як полетіти українцям?
    ✈️
    Дізнатись
    Країна в смартфоні
    Що нового у "Дії"
    Клікни, щоб не стояти в черзі
    ТОП-вакансії
    Найзатребуваніші в Україні
    1
    Продажі
    57,4 тыс.
    2
    IT-сфера
    50,2 тыс.
    3
    Банки, інвестиції, лізинг
    26,1 тыс.
    4
    Маркетинг, реклама, PR
    22,3 тыс.
    5
    Транспорт, логістика
    20,2 тыс.
    На кого ще високий попит?
    Індекс авіакомпаній
    Найбезпечніші у світі
    1
    Emirates Airlines Emirates Airlines
    95,05%
    2
    KLM KLM
    93,31%
    3
    JetBlue JetBlue
    91,61%
    4
    Delta Delta
    91,55%
    5
    EasyJet EasyJet
    91,28%
    Детальніше
    Комаровський в темі
    Чи потрібно робити бустер у розпал епідемії ковіда?
    Запитай у лікаря
    Кращі камерофони 2021 року
    Смартфоні з кращою камерою
    1
    Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
    144
    2
    Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
    143
    3
    Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
    139
    4
    Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
    137
    5
    Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
    136

    Калькулятор зарплати

    Калькулятор зарплати
    Eurovision Song Contest Radio🎶
    Найпопулярніші пісні «Євробачення»
    1
    Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
    17292
    2
    Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
    14828
    3
    Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
    8309
    4
    Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
    7246
    5
    Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
    6988
    6
    Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
    6783
    7
    Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
    5383
    8
    Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
    4760
    9