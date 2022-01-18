СБУ прийшла з обшуками до ексголови Харківської облради Чернова

Ексголова облради стверджує, що закон не порушував і пов'язує події з політичними опонентами

У соцмережах з'явилися фото обшуку ексглави Харківської облради Сергія Чернова / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 18 січня СБУ проводила обшуки у приміщенні за адресою, де зареєстровано одну з фірм сина ексголови Харківської обласної ради Сергія Чернова.

Цю інформацію "Суспільному" підтвердив Сергій Чернов.

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Що трапилося

Як сказав Чернов, силовики прийшли додому та в офіс на вулиці Сумській. Підстава проведення слідчих дій, за словами депутата, йому невідома, зараз із цим розбирається адвокат.

"В офісі, в якому я працюю, моя бібліотека, мої документи, ніхто нічого не вилучав, бо там нічого вилучати, крім моїх особистих речей. Прийшли зі зброєю, кувалдою", – розповів Чернов.

З чим пов'язані обшуки

Ексголова облради стверджує, що закон не порушував і пов'язує події з політичними опонентами.

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"Це політичний тиск, це розправа. Протягом року мені, а тепер уже членам сім'ї надходять погрози з боку окремих народних депутатів. Я захищаю свої права та права своєї сім'ї... Я нічого не порушував, я законослухняна людина..." – сказав Чернов.

Він вважає, що комусь заважає, і йде дискредитація його як посадовця.

Чому фото з обшуків потрапили до соцмережі

Чернов називає порушенням таємниці слідства те, що фото з обшуків потрапили до Telegram-каналу "Труха".

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"Навіщо це правоохоронці роблять, тим більше що є таємниця слідства? Це порушення закону. Я думаю, прокуратура на це має реагувати", – сказав Чернов.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Щодо зазначеної у повідомленні "Трухи" інформації про "заволодіння групою осіб на чолі з чиновником за підробленими документами об'єктом комунального майна на вул. Чернишевській, 78", яке "продали за 1,3 млн доларів", Чернов відповів, що йому це незрозуміло і невідомо.

"Це черговий наклеп. У приміщеннях на Сумській, у квартирі, в офісі обшуки завершилися. Чи проводитимуться вони в інших приміщеннях, я не знаю. Мені ніхто не повідомляв. Я не бачив жодних підозр", – прокоментував депутат.

Як пише "Суспільне", у правоохоронних органах слідчі дії проводяться у кримінальному провадженні, відкритому за статтею "Шахрайство" (ст. 190), фігурантом якої є син Сергія Чернова.

Але в поліції, прокуратурі та СБУ інформацію про слідчі дії журналістам ще не надали.

Хто такий Сергій Чернов

Сергій Чернов керував Харківською облрадою у 2008-2020 роках. До цього він був помічником нардепа та економічним радником за губернаторів Євгена Кушнарьова та Степана Масельського.

Чернова було обрано до облради й зараз він входить до складу комісії з питань антикорупційної політики, законності та боротьби зі злочинністю.

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