Шкільний скандал у Харкові: зустріч з АТОвцями закінчилась звинуваченнями у фашизмі

Скандал через шкільний урок мужності розгорівся у Харкові. Розповідати про російську агресію на Сході до десятикласників прийшли бійці добровольчого підрозділу "Фрайкор", яку у мерії назвали пропагандистами фашизму, йдеться у випуску новин "Сьогодні".

Реклама

Читайте також: Диспетчерка врятувала ветерана АТО від самогубства: що змусило військового шукати смерті

На світлині, яка накоїла галасу на весь Харків, у шкільному класі діти разом із учасниками бойових дій на Сході. Бійці тримають прапор, який і обурив в.о. Харківського міського голови Ігоря Терехова. Каже, продивився сторінку організації в соцмережах і жахнувся.

"На їхній сторінці була фашистська символіка, яка мене вразила. І я поцікавився у викладача, у директора школи, що сталося? Я – за патріотизм. Я за Україну. За те, щоб дійсно діти були справжніми українцями. Але я проти абсолютно фашистської ідеології", – коментує Терехов.

У школі розпочали службове розслідування, аби з'ясувати, хто організував лекцію. Директорку від обов'язків відсторонили. Пояснити, як так сталось, вона "Сьогодні" не схотіла – послалась на зайнятість.

Реклама

Вчителі гімназії та батьки учнів свою директорку ні в чому не звинувачують. Директоркою дуже задоволені.

Виконувачка обов'язків директора школи "Сьогодні" запевнила: і гадки не мали, що урок мужності вестимуть члени громадської організації. Запрошували учасників бойових дій.

"Захід пройшов на високому рівні. Учням сподобалось. Але, на жаль, наприкінці заходу хлопці розгорнули свій прапор. І виклали фото. В учбовому закладі не повинні проходити заходи з використанням своєї символіки", – зазначає в.о. директора гімназії №43 Харкова Вікторія Медведєва.

Лекцію у 43-й гімназії проводили учасники організації націонал-консервативного толку — "Фрайкор". Вони відомі скандалами з проросійськими партіями — зокрема, на останній сесії міськради, а також нападами на заходи ЛГБТ-спільноти. Втім, запевняють, школярам розповідали винятково про початок війни на Сході та показували макети зброї. Звинувачення Терехова у пропаганді фашизму відкидають.

"Я не знаю, які символи фашистські він міг знайти на нашій сторінці. В будь-якому випадку, в нас є в країні відповідальність, наприклад, за поширення націонал-соціалістичної символіки. Якщо Ігор Терехов таке побачив, може звернутися до правоохоронних органів", – запевняє заступник керівника воєнно-патріотичної організації "Фрайкор" Богдан Войцеховський.

Також у "Фрайкорі" розповіли, що такі заняття без жодних зауважень з боку батьків або вчителів проводять у школах вже три роки. Та в мерії наполягають – ця лекція для шкіл Харкова була останньою.

Читайте також: Шкільний скандал: учитель закликав дітей вітати близьких зі святом російської армії

Реклама

Довідково. Уроки мужності в школах – це рекомендація Міносвіти. Кого запрошувати для їх проведення, вирішує адміністрація навчального закладу. В Україні більше сорока національно-патріотичних організацій, які мають свою асоціацію. Усі декларують патріотичне виховання дітей та молоді і популяризацію в суспільстві українських національних цінностей. Різняться організації своєю історією – зокрема, "Пласт" існує понад сотню років, а Цивільний корпус "Азов" створений шість років тому. Відрізняються національно-патріотичні організації і масштабами. Не усі мають осередки в різних регіонах України.

Нагадаємо, у Львові спалахнув скандал через пісню російською мовою. Дівчина попросила вуличних музикантів "припинити співати мовою агресора", після чого почався конфлікт.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама