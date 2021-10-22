Знову зміни: прогноз погоди в Харкові на 23 жовтня

Завтра, 23 жовтня, в Харкові буде хмарна погода, але без опадів, а температура підніметься до 15 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень буде температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Синоптики кажуть, що в цей день істотних опадів не буде, але небо залишиться хмарним. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду.
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Вночі стовпчики термометрів опустяться до 6-8 градусів вище нуля. Опадів не буде.
Клімат України через 50 років
У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим, прогнозують експерти. На територію нашої країни будуть надходити високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання буде повзти з південного сходу на північний захід.
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