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Снова перемены: прогноз погоды в Харькове на 23 октября

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
22 октября, 17:00
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В этот день на улице будет ветряно, а столбики будут достигать 15 градусов тепла
Погода в Харькове на 23 октября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Харькове на 23 октября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 23 октября, в Харькове будет облачная погода, но без осадков, а температура поднимется до 15 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Вдень будет температура воздуха колебаться от 13 до 15 градусов тепла. Синоптики говорят, что в этот день существенных осадков не будет, но небо останется облачным. Ветер юго-западный 5-10 метров на секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до 6-8 градусов выше нуля. Осадков не будет.

Прогноз погоды в Харькове на 23 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Харькове на 23 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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