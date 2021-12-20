Сотні ДТП та ковзанка на дорогах: у Харківській області вирує негода (фото)

Наразі комунальники вивели 200 спецмашин, які чистять та посипають траси

У Харківській області понад сотні ДТП через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 20 грудня у Харківській області розбушувалася негода. Так, вже сталося більше сотні аварій, і, на жаль, деякі з летальними наслідками.

Про це повідомляє ТСН.

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Що відбувається у регіоні?

У Харкові зараз комунальники посипають дороги сіллю та піском. Водночас пішоходи пересуваються з обережністю та скаржаться на слизькі тротуари. А у травмпунктах повідомляють про перших постраждалих з переломами кінцівок.

З 19 на 20 грудня на Харківщині зафіксували понад сотні аварій – є семеро постраждалих, а також загиблі. У Первомайському районі водій не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок від отриманих травм чоловік помер.

В області немає електрики

Також через негоду у Харкові два райони залишилися без електрики. Але на ранок 20 грудня бригади обленерго вирішили проблему.

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Комунальники борються з негодою

Наразі комунальники вивели 200 спецмашин, які чистять та посипають траси. Але водночас обробити міські дороги заважає багато припаркованих автомобілів на узбіччях.

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На Харківщині через негоду багато ДТП. Скриншоти

Погода в Україні на 20 грудня

У понеділок, 20 грудня, в Україні прогнозують вологу погоду. Крім того, подекуди очікуються заморозки.

Протягом дня на всій території України, крім Одеської області, прогнозують снігову погоду. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

На заході очікується від -2 до +3 градусів тепла. На сході прогнозують від -1 до +1 градуса тепла. У північних регіонах — від -2 до 0 градусів. На півдні буде 2-4 градуси тепла. У Києві прогнозують сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі йтиме дощ – 2-4 градуси тепла. Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця! Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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