Сотни ДТП и каток на дорогах: в Харьковской области бушует непогода (фото)

Сейчас коммунальщики вывели 200 спецмашин, которые чистят и посыпают трассы

В Харьковской области более сотни ДТП из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 20 декабря в Харьковской области разбушевалась непогода. Так, уже произошло более сотни аварий, и, к сожалению, некоторые с летальными исходами.

Об этом сообщает ТСН.

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Что происходит в регионе?

В Харькове сейчас коммунальщики посыпают дороги солью и песком. При этом пешеходы передвигаются с осторожностью и жалуются на скользкие тротуары. А в травмпунктах сообщают о первых пострадавших с переломами конечностей.

С 19 на 20 декабря в Харьковской области зафиксировали более сотни аварий – есть семеро пострадавших, а также погибшие. В Первомайском районе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате от полученных травм мужчина скончался.

В области нет электричества

Также из-за непогоды в Харькове два района остались без электричества. Но на утро 20 декабря бригады облэнерго устранили проблему.

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Коммунальщики борются с непогодой

Сейчас коммунальщики вывели 200 спецмашин, которые чистят и посыпают трассы. Но при этом обработать городские дороги мешает большое количество припаркованных автомобилей на обочинах.

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В Харьковской области из-за непогоды много ДТП. Скриншоты

Погода в Украине на 20 декабря

В понедельник, 20 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Кроме того, кое-где ожидаются заморозки.

В течение дня по всей территории Украины, кроме Одесской области, прогнозируют снежную погоду. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе ожидается от -2 до +3 градусов тепла. На востоке прогнозируют от -1 до +1 градуса тепла. В северных регионах – от -2 до 0 градусов. На юге будет 2-4 градуса тепла. В Киеве прогнозируют снег, от -2 до 0 градусов, а в Симферополе будет идти дождь – 2-4 градуса тепла. Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица! Рекомендации для пешеходов во время гололеда: Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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