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Стихійний цвинтар у Харкові: мерців ховають майже під вікнами (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
21 листопада, 00:52
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Люди, які живуть біля цвинтаря, вже близько трьох десятків років просять мерію привести його до ладу
Навколо цвинтаря гори сміття. Колаж "Сьогодні".
Навколо цвинтаря гори сміття. Колаж "Сьогодні".

У Харкові мешканці приватного сектору обурені, що на стихійному цвинтарі мерців ховають майже під вікнами. До того ж, цвинтар ніхто не доглядає. І там періодично спалахують пожежі. Сайт "Сегодня" розбирався, коли наведуть лад.

Подробиці

Город Людмили впритул до цвинтаря. Щоб мерців не ховали в її картоплі, чагарники навмисне не прибирають.

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"Тому що вже все ближче і ближче. Ось бачите – одразу могилки. А ми ось таке тримаємо, щоб не лізли в город до нас", – каже місцева мешканка.

Навколо цвинтар гори сміття. Його ніхто не відвозить. Навесні та восени ці купи горять. Тож мешканцям будинків недалеко від цвинтаря доводиться гасити вогонь, щоби не перекинувся на їхні двори. Цьому цвинтарі понад сімдесят років – розташований на околиці Харкова. І він стихійний: ні огорожі, ні охорони.

"А доводиться живими самотужки, знаєте, як дикі люди, відбиваються, щоб нам на городах, нам у дворах не робили поховання", – розповіла мешканка Харкова Наталія Олешко.

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Люди, які живуть біля цвинтаря, вже близько трьох десятків років просять мерію впорядкувати його. Чиновники обіцяють – за рік оформлять документи. І вже тоді зможуть цвинтар ще загородити. Єдина проблема – за законодавчими нормами, житлові будинки мають бути розташовані за 300 метрів від цвинтаря. А тут ціла вулиця значно ближча.

"Ці 300 метрів, ми розуміємо з вами, що деякі будинки, які є також, ще за Радянського Союзу були збудовані, також потрапляють у цю зону. Що за собою теж тягне за собою певні проблеми", – каже заступник харківського міського голови Віталій Мельник.

Люди запевняють – готові підписати будь-які папери, які на відселення не претендуватимуть. Тільки благають – закрити цвинтар.
За інформацією мерії, таких стихійних цвинтарів у місті 8-му. Кожне давно слід захистити та припинити нелегальні поховання.

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Нагадаємо, цвинтар підбирається впритул до житлових будинків у Тетіїв на Київщині. І це справді жахливе сусідство. Мешканці замість урожаю збирають стрічки від вінків, що їх розносить вітром. Обурені мешканці рушили розбиратися до мера.

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