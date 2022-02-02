Бабак Тимко порадив страви, які врятують від смутку та туги (відео)

Українці на День бабака не обмежилися лише прогнозом погоди від тваринки

Щорічно 2 лютого у багатьох країнах світу відзначається День бабака / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 2 лютого, у Харкові свій прогноз на весну зробив спадковий віщун-метеоролог – бабак Тимко Третій. Також він дав пораду, які страви врятують від смутку та туги.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Від смутку та туги можуть допомогти борщ, чорний хліб, часник та сало. На столі також були вареники. Проте бабак вибрав саме борщ.

Якою буде весна?

За прогнозами бабака Тимка, цього року весна буде за розкладом, але досить нестабільною. Також варто чекати на холоди.

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День бабака в Гайдарах святкують з 2004 року. Тимко Третій робить прогнози з 2019 року.

Головна мета свята – привернути увагу до проблеми скорочення біорізноманіття та збереження українського степу. З 2021 року бабак степовий міститься в Червоній книзі України.

Що не можна робити на День бабака

Оскільки цей день має сильний енергетичний потенціал і пов'язаний з передбаченнями, важливо провести його правильно, щоб задати потрібний вам напрямок та ритм життя на найближчий час.

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Категорично не можна перебувати в смутку , навіть якщо бабак пророкує затяжну зиму, а вам уже хочеться весни.

, навіть якщо бабак пророкує затяжну зиму, а вам уже хочеться весни. Слід виключити зі свого життя негатив – на ментальному та фізичному рівні.

– на ментальному та фізичному рівні. Не варто затемно виходити з дому 2 лютого, щоб не зустрітися з нечистою силою.

2 лютого, щоб не зустрітися з нечистою силою. У жодному разі не можна лаятися і сваритися , інакше такий настрій згодом повернеться до вас бумерангом.

, інакше такий настрій згодом повернеться до вас бумерангом. Не варто зациклюватися на минулому, навпаки, слід дивитися вперед.

навпаки, слід дивитися вперед. Не накопичуйте минулих образ, відносини, що зжили себе, й непотрібні речі – позбавляйтеся того, що заважає вам жити .

. Не можна недбало поводитися з вогнем , оскільки саме вогняна стихія сильна цього дня.

, оскільки саме вогняна стихія сильна цього дня. І, звичайно ж, не варто відмовляти собі в непереборному бажанні переглянути фільм "День бабака" (жарт, не позбавлений сенсу).

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