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Син нардепа-мільйонера Фельдмана потрапив у ДТП, постраждала дитина (фото, відео)

2 липня 2021 0:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Фельдман-молодший стверджує, що не був на підпитку і винуватцем аварії нібито є не він

Розбита машина та Олександр Фельдман / колаж "Сьогодні"

Розбита машина та Олександр Фельдман / колаж "Сьогодні"

У Харкові син мільйонера, депутата від ОПЗЖ Олександра Фельдмана на своєму Range Rover врізався в автомобіль BMW, який виїжджав зі стоянки на проспекті Науки. У машині з Олександром Фельдманом-молодшим перебували двоє його дітей, один з яких постраждав.

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Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Харків Live".

Також, за даними ЗМІ, в ДТП постраждала жінка, яка була за кермом автомобіля BMW.

Син нардепа пізніше уточнив у Instagram, що одного з його дітей разом з нянею відправили до медичного закладу, а сам він пошкодив плече і отримав синяк під час аварії.

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Свій коментар Фельдман дав у відео в сторріс, яке він записав, поки їхав у патрульній машині на огляд.

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Він зазначив, що "вже поповзли чутки", що він був в неадекватному стані або напідпитку, але це не так, і щоб підтвердити це, він їде на перевірку.

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Нагадаємо, у квітні в Мережі з'явилося відео з Харкова, на якому народний депутат і мільйонер Олександр Фельдман за кермом Range Rover створює аварійну ситуацію на дорозі. Сам депутат пізніше заявив, що він так виховував "хама, який перекрив дорогу".

Ми також писали, що народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський інсценував власне викрадення, щоб уникнути проблем з податковими органами, що стосуються його роботи на посаді голови правління найбільшої приватної нафтогазової компанії України "Нафтогазвидобування".

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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