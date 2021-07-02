Син нардепа-мільйонера Фельдмана потрапив у ДТП, постраждала дитина (фото, відео)

Фельдман-молодший стверджує, що не був на підпитку і винуватцем аварії нібито є не він

Розбита машина та Олександр Фельдман / колаж "Сьогодні"

У Харкові син мільйонера, депутата від ОПЗЖ Олександра Фельдмана на своєму Range Rover врізався в автомобіль BMW, який виїжджав зі стоянки на проспекті Науки. У машині з Олександром Фельдманом-молодшим перебували двоє його дітей, один з яких постраждав.

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Про це повідомив місцевий телеграм-канал "Харків Live".

Також, за даними ЗМІ, в ДТП постраждала жінка, яка була за кермом автомобіля BMW.

Син нардепа пізніше уточнив у Instagram, що одного з його дітей разом з нянею відправили до медичного закладу, а сам він пошкодив плече і отримав синяк під час аварії.

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Свій коментар Фельдман дав у відео в сторріс, яке він записав, поки їхав у патрульній машині на огляд.

Він зазначив, що "вже поповзли чутки", що він був в неадекватному стані або напідпитку, але це не так, і щоб підтвердити це, він їде на перевірку.

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Нагадаємо, у квітні в Мережі з'явилося відео з Харкова, на якому народний депутат і мільйонер Олександр Фельдман за кермом Range Rover створює аварійну ситуацію на дорозі. Сам депутат пізніше заявив, що він так виховував "хама, який перекрив дорогу".

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