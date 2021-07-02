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Сын нардепа-миллионера Фельдмана попал в ДТП, пострадал ребенок (фото, видео)

2 июля 2021 0:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Фельдман-младший утверждает, что не был выпившим и виновником аварии якобы является не он

Разбитая машина и Александр Фельдман / коллаж "Сегодня"

Разбитая машина и Александр Фельдман / коллаж "Сегодня"

В Харькове сын миллионера, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана на своем Range Rover врезался в автомобиль BMW, который выезжал со стоянки на проспект Науки. В машине с Александром Фельдманом-младшим находились двое его детей, один из которых пострадал.

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Об этом сообщил местный телеграм-канал "Харьков Live".

Также, по данным СМИ, в ДТП пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля BMW.

Попавший в ДТП сын нардепа позже уточнил в Instagram, что одного из его детей вместе с няней отправили в медицинское учреждение, а сам он повредил плечо и получил синяк во время ДТП.

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Свой комментарий Фельдман дал в видео в сторрис, которое он записал, пока ехал в патрульной машине на освидетельствование.

Он отметил, что "уже поползли слухи", что он был в невменяемом состоянии или выпивший, но это не так и чтобы подтвердить это он едет на проверку.

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Напомним, в апреле в Сети появилось видео из Харькова, на котором народный депутат и миллионер Александр Фельдман за рулем Range Rover создает аварийную ситуацию на дороге. Сам депутат позже заявил, что он так воспитывал "хама, который перекрыл дорогу".

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