"Тепер я чую": 6-річний Артем зміг впоратися з порушенням слуху (відео)

У Харківському центрі слуху маленькому Артему встановлюють сучасні апарати, які надав Фонд Ріната Ахметова

В Україні від туговухості страждають близько двохсот тисяч хлопчиків і дівчаток. Порушення слуху виникає через травму, вроджених вад, або прийом медикаментів, які можуть нашкодити.

Шестирічний Артем з Харківської області зміг впоратися з недугою, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Хлопчикові виповнився рік, коли батьки помітили, що син не реагує на їхні слова. Лікарі поставили діагноз – туговухість третього ступеня.

Дитині знадобилися сучасні слухові протези. Це дорогі пристрої, що мають складні настройки. Грошей на такі апарати у сім'ї не було.

Мати хлопчика Юлія Лісовіна звернулася за допомогою до Фонду Ріната Ахметова. Там відреагували швидко.

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"Мені передзвонили наступного дня. Сказали який перелік документів потрібен, я почала збирати документи. Вони нам самі підібрали апарати", – каже жінка.

У Харківському центрі слуху Артему встановлюють сучасні апарати, які надав Фонд Ріната Ахметова.

Фонд Ріната Ахметова з 2007 року допомагає дітям з вадами слуху. Завдяки проекту "Тепер я чую" більше двохсот дітей змогли почути голос мами і тата.

Нагадаємо, завдяки Фонду Ріната Ахметова і групи "Метінвест" киснева станція відкрилася в Покровській клінічній лікарні.