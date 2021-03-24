Терехов розповів, як врятував життя Кернесу

В.о мера також згадав, як у 2014 році у місті намагалися встановити т.зв. "ХНР"

У 2014 році після замаху на Геннадія Кернеса Ігор Терехов екстрено організував меру Харкова виїзд за кордон для операції. Так він врятував життя Кернесу.

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Про це розповів в.о. голови Харкова Ігор Терехов, пише "Бабель".

Він зазначив, що тоді Кернес був під слідством і виїзд за межі країни був практично неможливий. Тодішній заступник мера переконав главу МВС Арсена Авакова дозволити виїзд Кернеса на лікування, чим врятував йому життя.

"Я подзвонив Авакову, пояснив ситуацію. Було зрозуміло, що наша медицина не впорається, немає обладнання і такого досвіду, – розповів Терехов. – Аваков сказав: "Так, добре, я все зроблю". Він усе зробив".

Також Терехов згадав, як у 2014 році озброєні люди в місті намагалися встановити так звану "ХНР".

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"Я тоді з охоронцем тримав одні двері міськради, а Геннадій Адольфович зі своїм охоронцем – інші. Ми їх не пустили, до нас люди, депутати підтягнулися, а далі вже приїхала Нацгвардія. (...) Ми були просто за крок від того, що сталося у Донецьку і Луганську", – розповів Терехов.

За його словами, зараз повторення ситуації у Харкові малоймовірне, оскільки жителі міста бачили всі жахи війни в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше Терехов заявив, що вибори мера Харкова повинні відбутися найближчим часом, так як забезпечення стабільності і розвитку міста – найважливіше.

Крім того, журналіст Дмитро Гордон через 47 днів після смерті Геннадія Кернеса опублікував інтерв'ю з мером Харкова. Воно було записано ще 11 жовтня 2013 року, до початку Майдану і інших подій.

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