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Харків'яни повинні обрати мера якомога швидше – Терехов

9 березня, 09:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Терехов розповів, з ким готове співпрацювати керівництво міста

Вибори мера Харковамають відбутися найближчим часом, оскыльки забезпечення стабільності і розвитку міста – найважливіше.

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Про це в інтерв'ю виданню Букви заявив виконуючий обов'язки міського голови міста Ігор Терехов.

Він пообіцяв, що в діяльносты міської влади не буде ніякої політики.

"Харків'яни повинні вибрати свого мера. Стабільність – це сьогодні важливо. Тут і позиція Геннадія Адольфовича (Кернеса. – Ред.), і моя завжди була чіткою: політику – у сторону. Місту потрібен хороший менеджер, той, хто вміє і буде ефективно працювати. І харків'яни мають обрати цю людину якомога швидше", – повідомив Терехов.

За його словами, керівництво міста готове співпрацювати з тими політичними силами, для яких пріоритетом є покращення умов життя у Харкові, а не гра в політику.

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"Більшість у міській раді сформовано. Ми готові співпрацювати з усіма, хто працює в інтересах міста. Суто політичні питання пропоную всім обговорювати в іншому місці. Від них не стає тепліше в квартирах, чистіше на вулицях, затишніше в громадському транспорті. Політикою життєдіяльність міста не забезпечиш", – зазначив в.о. мера.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Верховна Рада не може призначити вибори мера Харкова, оскільки міськрада не передала документи. З Харкова до ВР прийшов один документ з трьох необхідних.

Тим часом в Офісі президента назвали ймовірну дату виборів мера Харкова.

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вибори Харків вибори мера Ігор Терехов
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