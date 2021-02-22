Вбивство біля супермаркету в Харкові: поліція затримала підозрюваного

У Харкові поліція затримала підозрюваного у вбивстві 40-річного харків'янинана порозі супермаркету в Шевченківському районі міста.

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Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Нападником виявився 50-річний чоловік, якого правоохоронці виявили вже за межами міста.

Для затримання підозрюваного по місту вводилася в дію поліцейська операція "Сирена".

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Наразі затриманий перебуває у Харківському районному управлінні поліції № 3, де з ним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні злочину.

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові 22 лютого на порозі супермаркету на вулиці Отакара Яроша застрелили чоловіка, за неофіційними даними – місцевого ювеліра Олександр Чепурних, якому належало приватне підприємство "Пантера".

За попередньою інформацією, між жертвою і зловмисником стався конфлікт, під час якого останній дістав пістолет і вистрілив.

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