Навчаються володіти зброєю: у Харкові з'явилися курси жіночої самооборони (відео)

Тренер також пояснює, як поводитися в умовах бойових дій

Навчають жінок битися на ножах і тримати в руках гвинтівку. Харків'янин Ігор Пушкарьов організував курси самооборони. До війни на Донбасі він був підприємцем та професійно займався ножовими боями. Чоловік пішов на фронт добровольцем, як почалася війна. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

З чого все починалося

Заняття починаються о 10 ранку. Коли Ігор пішов добровольцем на фронт, він дуже переживав за своїх рідних жінок, які залишилися в Харкові. Чоловік одразу навчив їх тримати зброю, коли повернувся додому.

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"Моя дружина володіє зброєю та допомагає у проведенні подібних курсів. Моя дочка володіє досить непогано зброєю, а ще й моя онука, якій 11 років, теж володіє зброєю", – каже тренер Ігор Пушкарьов.

Хто приходить на тренування

А далі чоловік об'єднався з друзями та волонтерами, щоб навчити якнайбільше жінок захищати себе. Приходять домогосподарки, студентки, лікарі. Після курсів упевнені, що зможуть дати відсіч.

"Тут заряджаєшся якоюсь енергією, тут усі спрямовані на те, щоб захистити себе. І стаєш сильнішим саме від того, що тут виходить", каже учениця Олена Коваленко.

Як поводитися в умовах бойових дій

На тлі російської агресії Ігор більше уваги приділяє вогнепальній зброї. Також він пояснює, як поводитися в умовах бойових дій. Насамперед не можна наближатися до людей у непізнаній формі, а також не йти на шум.

Якщо почуєте гучний вибух, не цікавтесь, не крутіть головою, займіть позицію максимально нижче. Потрібно впасти або хоча б присісти. Це дуже важливо. Можливо, це обстріл, артобстріл та уламки летять. І чим нижче ти знаходишся до землі, тим вища ймовірність, що ти не будеш поранений", – каже тренер.

Такі заняття безкоштовні. Можна пройти експрес-курс за 2 дні або повноцінний курс, який триває 8 занять.

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