Учатся владеть оружием: в Харькове появились курсы женской самообороны (видео)

Тренер также объясняет, как себя вести в условиях боевых действий

Учат женщин биться на ножах и держать в руках винтовку. Харьковчанин Игорь Пушкарев организовал курсы самообороны. До войны в Донбассе он был предпринимателем и профессионально занимался ножевыми боями. Мужчина ушел на фронт добровольцем, как только началась война. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

С чего все начиналось

Занятия начинаются в 10 утра. Когда Игорь ушел добровольцем на фронт, то он очень переживал за своих родных женщин, которые остались в Харькове. Мужчина сразу научил их держать оружие, когда вернулся домой.

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"Моя жена владеет оружием и помогает в проведении подобных курсов. Моя дочь владеет достаточно неплохо оружием, а еще и моя внучка, которой 11 лет, тоже владеет оружием", – говорит тренер Игорь Пушкарев.

Кто приходит на тренировки

А дальше мужчина объединился с друзьями и волонтерами, чтобы научить как можно больше женщин защищать себя. Приходят домохозяйки, студентки, врачи. После курсов уверены, что смогут дать отпор.

"Здесь заряжаешься какой-нибудь энергией, здесь все направлены на то, чтобы защитить себя. И становишься сильнее именно от того, что здесь получается", говорит ученица Елена Коваленко.

Как себя вести в условиях боевых действий

На фоне российской агрессии Игорь больше внимания уделяет огнестрельному оружию. Также он объясняет, как себя вести в условиях боевых действий. Прежде всего нельзя приближаться к людям в неопознанной форме, а также не идти на шум.

"Если услышите громкий хлопок, не любопытствуйте, не крутите головой, займите позицию максимально ниже. Нужно упасть или хотя бы присесть. Это очень важно. Возможно, это обстрел, артобстрел и осколки летят. И чем ниже ты находишься к земле, тем выше вероятность, что ты не будешь ранен", – говорит тренер.

Такие занятия бесплатны. Можно пройти экспресс-курс за 2 дня или же полноценный курс, который продолжается 8 занятий.

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