Русский
$ 27,18
33,11
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Харкова

"Ураган цілий, скло трясеться". Харків накрила негода – сильний град, вулицю затопило (відео)

9 червня 2021 15:40

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцеві жителі пишуть, що град був настільки сильним, що в будинках "скло трясеться" – фото і відео негоди

Харків у середу, 9 червня, накрила негода. Місцеві жителі публікують у соцмережах фото і відео зливи і граду в різних районах міста.

Реклама

На відео видно, що на вулиці піднявся сильний вітер, йде град і дощ.

"Град був у Харкові, жах. Ураган цілий", – написала користувач alka_chka в місцевій групі в Telegram.

Фото: Труха Харків
Реклама

Фото: Труха Харків

Також у Мережі зазначили, що град був дуже сильним. Станом на 15:20 він вже закінчився.

Фото: Труха Харків

Фото: Труха Харків

Фото: Труха Харків
Реклама

Фото: Труха Харків

В тренді
"Ураган цілий, скло трясеться". Харків накрила негода – сильний град, вулицю затопило (відео)

"Град біля аеропорту, довбає так, що скло тремтить", – написали в Telegram-каналі "Х**вий Харків".

Фото: Х**вий Харків

Фото: Х**вий Харків

А на вулиці Одеській дощ затопив вулиці. Авто "пливуть" по дорогах.

Реклама

Нагадаємо, перед цим під удар стихії потрапили Харків і Херсон. Багато вулиць перетворилися на річки.

Також сайт "Сьогодні", традиційно порівнявши три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів, з'ясував, що чекає Україну в першому літньому місяці – червні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)
У Харкові сварка експодружжя ледь не закінчилася смертю дитини (відео)Харків
Сперечалися під кіоском, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибуху
Сперечалися під кіоском, підірвали гранату – п'ятеро у лікарні. Відео моменту вибухуХарків
У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснула
У Харкові дитина померла через апендицит: сказала, що вже не болить, і заснулаХарків
В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюками
В Україні війна, а чоловік у Москві: що відомо про дівчину, яка назвала військових тварюкамиУкраїна
"Ненавиджу цих тварюк, обригані виродки": українка принизила українських військових (відео)Україна
"Відбудеться те ж саме, що і в Казані". У Харкові школяр записав ТikTok з погрозою (відео)Харків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти