"Ураган цілий, скло трясеться". Харків накрила негода – сильний град, вулицю затопило (відео)

Місцеві жителі пишуть, що град був настільки сильним, що в будинках "скло трясеться" – фото і відео негоди

Харків у середу, 9 червня, накрила негода. Місцеві жителі публікують у соцмережах фото і відео зливи і граду в різних районах міста.

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На відео видно, що на вулиці піднявся сильний вітер, йде град і дощ.

"Град був у Харкові, жах. Ураган цілий", – написала користувач alka_chka в місцевій групі в Telegram.

Реклама Фото: Труха Харків

Також у Мережі зазначили, що град був дуже сильним. Станом на 15:20 він вже закінчився.

Фото: Труха Харків

"Град біля аеропорту, довбає так, що скло тремтить", – написали в Telegram-каналі "Х**вий Харків".

Фото: Х**вий Харків

А на вулиці Одеській дощ затопив вулиці. Авто "пливуть" по дорогах.

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Нагадаємо, перед цим під удар стихії потрапили Харків і Херсон. Багато вулиць перетворилися на річки.

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