"Ураган цілий, скло трясеться". Харків накрила негода – сильний град, вулицю затопило (відео)

Харків у середу, 9 червня, накрила негода. Місцеві жителі публікують у соцмережах фото і відео зливи і граду в різних районах міста.
На відео видно, що на вулиці піднявся сильний вітер, йде град і дощ.
"Град був у Харкові, жах. Ураган цілий", – написала користувач alka_chka в місцевій групі в Telegram.
Фото: Труха Харків
Також у Мережі зазначили, що град був дуже сильним. Станом на 15:20 він вже закінчився.
Фото: Труха Харків
Фото: Труха Харків
"Град біля аеропорту, довбає так, що скло тремтить", – написали в Telegram-каналі "Х**вий Харків".
Фото: Х**вий Харків
А на вулиці Одеській дощ затопив вулиці. Авто "пливуть" по дорогах.
Нагадаємо, перед цим під удар стихії потрапили Харків і Херсон. Багато вулиць перетворилися на річки.
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