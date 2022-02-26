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Обстріл Балаклії – поранена дитина, є загиблий мирний житель (оновлено)

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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26 лютого, 16:16
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Зафіксовано рух колони понад 60 одиниць
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Місцева влада Балаклії повідомила обстановку в місті станом на 15:00.

Нині тиша після обстрілу. У районі села Волохів Яр поранений чоловік та неповнолітня дитина (дівчинка 13 років). Жителям Балаклії рекомендується залишатися у бомбосховищах, – повідомляє голова Балаклійської ТГ Іван Столбовий.

Оновлено станом на 16.10. Під Волоховим Яром розстріляли цивільний автобус. Загинув 19-річний хлопець. 14 поранених, повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації на Харківщині Степан Масельський.

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Що було вранці

До Балаклії Харківській області, де розташовані військові склади, наближаються війська РФ. Про це повідомив міський голова Іван Столбовий.

"Техніка наближається до міста Балаклія. І там справді символи, буква Z та триколори. Понад 60 одиниць" , – повідомляє Столбовий.

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Як відбивають атаку в Харківській області

Вчора окупаційні війська продовжували бойові діїу напрямку Дергачів, Циркунів та Чугуївського напрямку (Харківська область). Були спроби прорвати оборону із боку Високого. Але ворог зазнав дуже великих втрат. Понад сто одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Пожежа на складах у Балаклії

Нагадаємо, у березні 2017 року на найбільшому в країні складі боєприпасів, неподалік Балаклії, вночі сталася пожежа. Влада евакуювала населення в радіусі 10 кілометрів від епіцентру вибухів (населення міста — 29 тис. осіб) – автобусами вивозили людей із небезпечної зони. Читайте всі подробиці та версії вибухів у Балаклії у 2017 році.

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