Обстрел Балаклеи – ранен ребенок, есть погибший мирный житель (обновлено)

Зафиксировано движение колонны более 60 единиц

Российские военные / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Местные власти Балаклеи сообщили обстановку в городе по состоянию на 15:00.

Сейчас тишина после обстрелов. В районе села Волохов Яр ранен мужчина и несовершеннолетний ребенок (девочка 13 лет). Жителям Балаклеи рекомендуется оставаться в бомбоубежищах, – сообщает глава Балаклейской ТГ Иван Столбовой.

Обновлено по состоянию на 16:10. Под Волоховым Яром расстреляли гражданский автобус. Погиб 19-летний парень. 14 раненых, сообщил глава Балаклейской райгосадминистрации на Харьковщине Степан Масельский.

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Что было утром

К Балаклее Харьковской области, где расположены военные склады, приближаются войска РФ. Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой.

"Техника приближается к городу Балаклея. И там действительно символы, буква Z и триколоры. Более 60 единиц", – сообщает Столбовой.

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Как отражают атаку в Харьковской области

Вчера оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачев, Циркунов и Чугуевского направления (Харьковская область). Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого. Но враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Пожар на складах в Балаклее

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.