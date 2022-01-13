У диму п'ять поверхів! У Харкові горить університет Каразіна

У Харкові у головному корпусі університету ім. Каразіна спалахнула пожежа, всіх людей евакуювали.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків. Головне. Політика".
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Наразі на місці знаходяться 10 пожежних машин. У Мережі пишуть, що в диму п'ять поверхів, а спалах розпочався на другому поверсі.
За попередньою інформацією, горить актова зала.
З початку 2022 року у пожежах загинули майже 100 українців
За даними пресслужби рятувальників, в Україні лише минулої доби, 12 січня, сталося 145 пожеж, через вогонь і дим померло вісім людей. А з початку року сталося 1487 загорянь, 90 людей загинуло, 59 постраждали.
Найбільше загорянь – 942 – було у житлових секторах.
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