В дыму пять этажей! В Харькове горит университет Каразина – видео

В Харькове из университета срочно эвакуировали всех студентов и работников, в здании начался пожар, на месте работают спасатели

В Харькове начался пожар в университете / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в главном корпусе университета им. Каразина вспыхнул пожар, всех людей эвакуировали.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков. Главное. Политика".

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Сейчас на месте находятся 10 пожарных машин. В Сети пишут, что в дыму пять этажей, а возгорание началось на втором этаже.

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По предварительной информации, горит актовый зал.

С начала 2022 года в пожарах погибли почти 100 украинцев

По данным пресс-службы спасателей, в Украине только за прошлые сутки, 12 января, случилось 145 пожаров, из-за огня и дыма умерли восемь человек. А с начала года произошло 1487 возгораний, 90 человек погибли, 59 пострадали.

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Больше всего возгораний – 942 – было в жилых секторах.