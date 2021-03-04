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У Харкові депутат облради відмовився розмовляти українською: його можуть виключити з фракції

4 березня, 17:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцева організація "Євросолідарності" оголосила депутату догану

У Харкові під час сесії обласної ради депутат від "Європейської солідарності" Олександр Дорошенко відмовився перейти на українську мову. Тепер "ЄС" розгляне питання про виключення чоловіка з фракції.

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Про це повідомили на сторінці політсили у Facebook.

Так, Дорошенко виступив за скорочення чисельності Департаменту агропромислового розвитку. Після цього один з депутатів попросив його перейти на державну мову.

"Я говоритиму тією мовою, якою я краще і впевненіше себе почуваю", – відповів Дорошенко.

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Після інциденту місцева організація "Європейської солідарності" оголосила депутату догану. Також депутата можуть виключити з фракції за порушення Закону про мову.

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Нагадаємо, раніше в Миколаєві депутати відмовилися говорити українською мовою і мер Сенкевич перекладав їхній виступ .

Крім того, в Одесі клієнтка магазину влаштувала скандал через сервіс українською мовою.

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