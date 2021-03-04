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В Харькове депутат облсовета отказался говорить на украинском: его могут исключить из фракции

4 марта, 17:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местная организация "Евросолидарности" объявила депутату выговор

В Харькове во время сессии областного совета депутат от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко отказался перейти на украинский язык. Теперь "ЕС" рассмотрит вопрос об исключении мужчины из фракции.

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Об этом сообщили на странице политсилы в Facebook.

Так, Дорошенко выступил за сокращение численности Департамента агропромышленного развития. После этого один из депутатов попросил его перейти на государственный язык.

"Я буду говорить на том языке, на котором я лучше и увереннее себя чувствую", - ответил Дорошенко.

В тренде
В Харькове депутат облсовета отказался говорить на украинском: его могут исключить из фракции

После инцидента местная организация "Европейской солидарности" объявила депутату выговор. Также депутата могут исключить из фракции за нарушение Закона о языке.

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Напомним, ранее в Николаеве депутаты отказались говорить на украинском языке и мэр Сенкевич переводил их речь .

Кроме того, в Одессе клиентка магазина устроила скандал из-за сервиса на украинском.

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Харьков украинский язык депутаты облсовет языковой закон
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