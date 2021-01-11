У Харкові двоє копів попалися на крадіжці кабелю (фото)

Підозрюваним загрожує до шести років в'язниці

У Харкові викрили злочинну групу, до якої входили патрульний і співробітник конвойної служби, на крадіжках магістральних кабелів зв'язку та спецзв'язку.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, слідчі ДБР вручили підозри чотирьом учасникам групи. За 10 місяців 2020 зафіксовано 19 фактів крадіжок балансового кабелю.

Зловмисників затримали близько півночі на одній з вулиць Харкова: вони зламали кришку оглядового люка до сховища магістральних ліній зв'язку, заготовленим інструментом перекусили кабель та помістили його до автомобіля, на якому приїхали.

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Суд відправив співробітника конвойної служби під цілодобовий домашній арешт, його колегу з патрульної поліції і двох інших учасників групи – під нічний домашній арешт.

За вчинені дії затриманим загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі колишній коп на елітному позашляховику крав кабель.

Також нагадаємо, у Києві затримали злодіїв, які вкрали 80 метрів кабелю урядового зв'язку. Викрадачами виявилися молода жінка і двоє іноземців.

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