В Харькове двое копов попались на краже кабеля (фото)

Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы

В Харькове разоблачили преступную группу, в которую входили патрульный и сотрудник конвойной службы, на кражах магистральных кабелей связи и спецсвязи.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, следователи ГБР вручили подозрения четырем участникам группы. За 10 месяцев 2020 зафиксировано 19 фактов краж балансного кабеля.

Злоумышленников задержали около полуночи на одной из улиц Харькова: они сломали крышку смотрового люка в хранилище магистральных линий связи, заготовленным инструментом перекусили кабель и поместили его в автомобиль, на котором приехали.

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Суд отправил сотрудника конвойной службы на круглосуточный домашний арест, его коллегу из патрульной полиции и двух других участников группы – под ночной домашний арест.

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За совершенные действия задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Днепре бывший коп на элитном внедорожнике воровал кабель.

Также напомним, в Киеве задержали воров, укравших 80 метров кабеля правительственной связи. Похитителями оказались молодая женщина и двое иностранцев.

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